Musée de Tervuren "décolonisé" : atouts et faiblesses

Plus de cinq ans qu'on attendait sa réouverture ! Plus de douze ans que le gouvernement fédéral a donné son feu vert à sa rénovation en profondeur ! Et le voilà enfin, le nouveau Musée royal de l'Afrique centrale, rebaptisé AfricaMuseum. A vrai dire, le chantier n'est pas tout à fait terminé : certaines salles doivent encore être aménagées ou finalisées, et le musée de Tervuren n'aura pas de nouveaux parkings avant deux ans. De même, il n'y aura pas d'exposition temporaire avant 2020, année où sera fêté le soixantième anniversaire de l'indépendance du Congo. Mais le public peut, dès ce 9 décembre, découvrir ce qu'est devenu l'ancien musée, agrandi et "décolonisé" (12 euros l'entrée, gratuit pour les moins de 18 ans).

