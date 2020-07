L'Algérie a demandé aux autorités belges des informations "exhaustives et détaillées" sur les circonstances de la mort d'un jeune algérien lors d'une interpellation par la police le 19 juillet à Anvers, selon son ambassadeur à Bruxelles.

"Nous avons saisi officiellement les autorités (...) à l'effet d'obtenir, diligemment, des informations exhaustives et détaillées sur les circonstances exactes de l'arrestation et du décès" de Ridha Abderahmane Kadri, a déclaré vendredi M. Amar Belani à l'agence officielle APS.

L'ambassade a demandé à être "informée des investigations en cours afin de (...) dissiper les zones d'ombre" sur les circonstances "suspectes et troubles" du décès, a précisé M. Belani.

Jeudi, le ministère algérien des Affaires étrangères avait exigé que "toute la lumière soit faite" sur la mort de M. Kadri dont l'interpellation a été filmée. La vidéo circule sur les réseaux sociaux.

Akram a été assassiné par la police a Anvers en Belgique et personne n'en parle .lancez le #justiceforAkram #MurderInAntwerp pic.twitter.com/13NN2CnLDL — calinta (@romaissaaaaaaa) July 20, 2020

Lundi, un porte-parole de la police d'Anvers avait indiqué à l'AFP que le jeune homme s'était comporté de façon agressive dans un café et "essayait de frapper des gens". Les policiers l'avaient alors mis à terre en lui passant des menottes, avant d'appeler les services de secours.

A leur arrivée une dizaine de minutes plus tard, l'homme ne réagissait plus, selon la même source. Les ambulanciers l'ont réanimé puis transporté dans un état critique à l'hôpital, où il est décédé.

Une enquête a été ouverte.

Sa mort a suscité des comparaisons avec celle de George Floyd, un Afro-Américain, décédé durant une arrestation par un policier blanc fin mai aux Etats-Unis, qui a déclenché une vague de protestation contre les violences policières.

