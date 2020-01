Les réactions outrancières au drame des migrants en mer du nord suscite la réactions outrées des politiques.

Focus et WTV, médias régionaux de Flandre occidentale et membre de Roularta, groupe de presse du Vif/L'Express, ont dû réagir fermement après un déferlement de haine sur leur site, mardi matin. Sous les articles consacrés à la recherche de migrants en mer du Nord, une déferlante de réactions racistes s'est exprimée pour, en substance, se réjouir férocement de cette disparition de migrants qui teentaient de rejoindre le Royaume-Uni par la mer. "Le racisme et les réactions inadéquates sont suppriémes", a reprécisé le média.

"Laissez-les en mer", "Espérons que d'autres suivent", "Ils sont bien là où ils sont", "Dommage pour la mer", "Le plus important est qu'ils aient retrouvé le bateau"...

Les abominables réactions de certains internautes flamands sur les réfugiés tombés dans la Mer du Nord #àvomir pic.twitter.com/nS7CK5Q8hO — Joyce Azar (@AzarJy) January 21, 2020

Relevée par Joyce Azar, journaliste qui scrute attentivement l'actualité flamande pour la RTBF, cette dérive a également suscité de nombreuses réactionspolitiques outrées. "Ce n'est pas ma Flandre", a dit la ministre CD&V Hilde Crevits. "Jusqu'où laissera-t-on cela aller?", a demandé, furieux, Conner Rousseau, président du SP.A.

La polémique enfle au nord du pays, où le discours ambigü de la N-VA et extrémiste du Vlaams Belang libèrent une parole. "Dans la nation flamande que nous voulons construire, il n'y a pas de place pour le racisme", a toutefois réagi publiquement Bart De Wever, président de la N-VA.

Nooit mag terechte onvrede over het Europees migratiebeleid zich omzetten in wrok naar mensen. In de Vlaamse natie die wij samen willen vormen is er geen enkele plaats voor racisme. https://t.co/tnufqNz1ub — Bart De Wever (@Bart_DeWever) January 21, 2020

Ce n'est pas la première fois que des expressions racistes soulèvent une vafgue d'indignations en Flandre. En août 2018, notamment, la secrtaire d'Etat bruxelloise Bianca Debaets avait publié une opinion sur notre site suite à une agression raciste en se demandant: "Et si cela arrivait à mon fils?". Elle appellait à un plan national de lutte contre le racisme.

