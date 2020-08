L'homme, né en 1971 et suspecté d'avoir tué l'échevine et ancienne bourgmestre d'Alsot Ilse Uyttersprot est poursuivi pour assassinat. Il comparaîtra mardi soir ou mercredi matin devant le juge d'instruction qui décidera de sa mise sous mandat d'arrêt.

"Mort violente"

Une autopsie du corps de l'échevine et ancienne bourgmestre d'Alost Ilse Uyttersprot aura lieu mercredi. Le cadavre a été découvert mardi matin à Alost. Selon le parquet de Flandre orientale, la victime est décédée de mort violente.

Un homme s'est rendu mardi matin à la police en annonçant qu'il avait tué la femme de 53 ans. La police a en effet retrouvé ensuite le corps sans vie de l'ancienne bourgmestre d'Alost Ilse Uyttersprot (CD&V), tuée dans des circonstances suspectes dans une habitation de la Meuleschettestraat. Le laboratoire, le juge d'instruction, le parquet et le parquet général sont descendus sur les lieux, ainsi que la police judiciaire fédérale (PJF) qui mène l'enquête.

Selon le parquet, les faits ont eu lieu dans le cadre de la sphère relationnelle.

