L'avant-projet de loi pandémie est en débat en séance plénière ce mercredi après-midi à la Chambre. Une discussion exceptionnelle suite à l'initiative du gouvernement, qui tombe à point nommé à la bombe lancée par le tribunal de première instance de Bruxelles. Celui-ci a condamné en référé l'Etat belge à supprimer les "mesures Covid" dans les trente jours, précisément en raison du manque de caractère démocratique de la décision des restrictions sanitaires.La discussion, prévue avant le couperet judiciaire, n'en a que plus d'importance. Avant le débat lui-même, la N-VA et le PTB ont demandé que le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), soit présent. Demande refusée par la majorité: c'est la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) qui représente la Vivaldi. A Peter De Roover (N-VA), qui le regrettait, l'ancienne ministre Maggie De Block a répliqué: "Le gouvernement est un et indivisible".C'est précisément Peter De Roover (N-VA) qui est le premier à prendre la parole. "Aujourd'hui s'est produit ce contre quoi je vous avais mis en garde depuis des mois, dit-il. Le tribunal met en garde le gouvernement contre toutes les illégalités qui découlent des mesures. Ce qui devait arrivé est arrivé, le gouvernement devait s'en douter. Chaque semaine, j'ai émis des mises en garde, mais je n'a reçu que des remarques goguenardes. Si seulement vous nous aviez écouté..." Il demande à la ministre de l'Intérieur: comment votre gouvernement va-t-il gérer les conséquences de cette décision?La N-VA rappelle que le gouvernement s'est opposé pendant des mois à un débat parlementaire au sujet de cet avant-projet de loi, mais a fini par comprendre que ce débat serait opportun, sous la pression de l'opposition. "Ces derniers mois ont clairement démontré, de nombreux experts l'avaient dit avant le tribunal ce matin, que vous aviez mené votre politique sur une base branlante. Pendant six mois, toute la société civile était vent debout, maintenant la justice la suit."Le parlement constitute-il un obstacle en période d'urgence ou est-il un élément important à prendre en considération?, demande en substance le chef de file nationaliste. Selon lui, le parlement doit être prise en considération. Peter De Roover s'inquiète de la primauté du gouvernement préservée et de la capacité qu'aurait le gouvernement de prendre des mesures de restriction importantes. "On pourrait instaurer un couvre-feu, le jour et la nuit, et tout cela sur la décision d'une ministre, lance-t-il. Un dictateur come le biélorusse Loukachenko trouverait tout son intérêt dans cette mesure. Je ne vous compare pas avec lui, mais on pourrait le faire. Cet avant-projet de loi franchit la ligne rouge que doit fixer un Etat démocratique."Cet avant-projet de loi confirme une méthode de travail qui pose bien des problèmes démocratiques, souligne le chef de file N-VA. Le gouvernement veut museler le parlement avec l'accord du parlement. Cet avant-projet, conclut Peter De Roover est "dangereux" et devra être fortement amendé.Clair Hugon (Ecolo) se félicite de ce débat ouvert. "Il dépasse le cadre du gouvernement", se félicite-t-elle. Le processus maintenant mis en place doit permettre de faire évoluer cette loi dans le plein respect du cadre constitutionnel." Ecolo insiste sur l'importance des droits humains, singulièrement des plus faibles. Sur cadre de droit légal aussi. Et sur la volonté de respecter les cityens.La décision de justice tombée ce mercredi? "J'y vois l'importance de notre discussion d'aujourd'hui. Il va de soit que nous nous tenons à votre dispotion si on devait agir rapidement."Les écologistes soulignent qu'il est possible de baliser davantage la proportionnalité des mesures prises. "La proposition d'un système par paliers a retenu notre attention", dit Claire Hugon, en citant des pistes déposées par les experts. Il nous paraît important de prévoir dans la loi un comité de monitoring chargé d'évaluer cette proportionnalité."Le respect du cadre légal? "C'est un exercice d'équilibiste qui doit être mené", insiste-t-elle, entre souplesse et débat démocratique. "Un rôle actif doit être préservé au parlement. Si l'on peut accepter que le gouvernement agisse d'urgence pour préserver la santé, l'équilibre doit rapidement" rentrer dans le jeu. A Raoul Hedebouw (PTB) qui lui demande si cela signifie qeu le centre de gravité doit se déplacer du gouvernement vers le parlement, elle souligne: "Je pense avoir été claire."Enfin, la confiance des citoyens est indispensable. Ecolo souligne que le droit pénal doit être "l'ultime recours" et relève les mises en garde du Conseil supérieur de la justice à ce sujet. "Nous pourrions réserver les sanctions pénales " aux trangressions plus graves et répétées."Ce texte est une avancée positive", mais des amendements peuvent avoir lieu.