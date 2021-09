Meryame Kitir (Vooruit), ministre de la Coopération au développement a du reporter plusieurs de ses déplacements en raison de la pandémie.

Meryame Kitir (Vooruit), ministre de la Coopération au développement, se trouve cette semaine en Jordanie et au Liban. Cette première grande visite à l'étranger était initialement prévue début septembre. Mais la ministre fédérale, testée positive à la Covid-19 l'avant-veille du départ, a dû reporter le déplacement et observer une quarantaine. L'ex-ouvrière de Ford-Genk a plus d'une raison de pester contre la pandémie. Elle n'a pu entreprendre de telles missions pendant près d'un an, ce qui n'a pas favorisé sa visibilité médiatique, toujours très faible. Les projecteurs restent braqués sur son camarade de parti Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé.