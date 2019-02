Maxime Prévot (CDH), tête de liste aux élections fédérales en province de Namur

Son premier suppléant est Axel Tixhon, devenu bourgmestre de Dinant à l'issue des dernières élections communales. Aux régionales, c'est l'actuel député fédéral et bourgmestre de Gembloux, Benoît Dispa, qui tirera la liste pour l'arrondissement de Namur. Charlotte Bazelaire est elle deuxième sur la liste.

Pour l'arrondissement de Dinant-Philipeville, les têtes de liste sont, dans l'ordre, Christophe Bastin et Anne-Caroline Burnet. "Il est de tradition que les présidents de parti se retrouvent à la Chambre, puisque c'est dans ce chaudron de la politique belge que les grands accords doivent se former", a expliqué M. Prévot. "En bonne intelligence, il a donc été convenu avec Benoît Dispa qu'il était légitime que je lui succède en tête de liste." "C'est aussi à l'échelon fédéral que les liens entre flamands et francophones se nouent", a-t-il ajouté. "Il était donc logique ce soit là que je puisse impulser les politiques du cdH et être le porte drapeau de nos valeurs, afin que cela puisse percoler sur les autres niveaux de pouvoir".

Pas d'ambition ministérielle

Le bourgmestre de Namur et actuel député wallon n'a pas caché son ambition de cumuler les mandats, avec celui de député fédéral cette fois. En revanche, il a bien précisé qu'il ne désirait pas occuper de poste de ministre. "Les électeurs connaissent mon engagement et ma force de travail", a-t-il affirmé.

"J'espère que chacun comprendra que c'est un atout de pouvoir coupler ces deux postes, plutôt qu'un handicap. Par contre, je n'ambitionne pas une fonction ministérielle dès lors qu'il y a incompatibilité avec celle de bourgmestre et que je souhaite pleinement honorer ce mandat." La santé, la cause environnementale, l'augmentation du pouvoir d'achat, la création d'un contexte favorable au développement socioéconomique et la lutte contre la pauvreté seront les principaux éléments du programme des humanistes, a encore souligné le député-bourgmestre. "La santé touche tout le monde et le gouvernement actuel a fait des coupes sombres en la matière", a-t-il précisé.

"Cela devient de plus en plus difficile de se soigner, alors que cela devrait être la première des libertés". Comme c'est le cas actuellement, le cdH vise minimum un siège à la Chambre pour la province de Namur. Mais il pense pouvoir en conquérir davantage grâce à la popularité de M. Prévot et celle d'Axel Tixhon, qui a succédé à Richard Fournaux à la tête de la Ville de Dinant. Sur le plan régional, le président des humanistes dit avoir voulu miser à la fois sur l'expérience et la fraicheur, avec une volonté de mettre les femmes en avant. Benoît Dispa et le bourgmestre d'Onhaye, Christophe Bastin, peuvent se targuer d'une longue carrière en politique, à différents échelons. Charlotte Bazelaire deviendra échevine à mi-mandat à Namur, alors qu'elle se présentait pour la première fois aux communales. Même constat pour Anne-Caroline Burnet, échevine à Philippeville.