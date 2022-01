Le roi Philippe et la reine Mathilde ont fait 788 cadeaux financiers pour un total de 149.591 euros l'an dernier, selon le Palais royal.

Le Service des requêtes et des affaires sociales de la Maison du Roi a reçu un total de 57.152 demandes d'aide en 2021, dont 7.147 étaient des nouvelles et 7.282 étaient des suivis d'appels antérieurs. 1.893 demandes comportaient une aide financière.

Les demandes concernaient, entre autres, des factures d'énergie ou en rapport avec la santé, des problèmes de logement, des coûts alimentaires et des factures d'eau. Chaque demande est examinée par le Service des requêtes et des affaires sociales et donne lieu à un avis, conseil ou orientation vers un organisme d'aide approprié, ou bien contact est pris avec les instances officielles ou organismes concernés (Service public fédéral, commune, CPAS, Inami, Fonds du Logement, ONE, etc.), pour examen ou traitement de la situation.

En 2020, le couple royal avait fait 640 dons pour un total de quelque 128.000 euros. La crise du coronavirus a en effet provoqué une légère baisse en raison de la difficulté d'interagir avec les services sociaux concernés.

