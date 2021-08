Le taux de vaccination à Bruxelles pose question en regard des autres régions en Belgique. Pour remédier au problème, le directeur de l'UZ Brussel, Marc Noppen, émet une solution avec des mots qui font réagir. Et qui rejoignent par déduction les partisans de l'extension du Covid Safe Ticket.

Le constat chiffré est flagrant. En Flandre, plus de 90% des adultes ont déjà reçu au moins une dose du vaccin contre le covid. Pour la Wallonie, on tourne environ à 80%. C'est dans la Capitale que le bât blesse. Bruxelles est en effet en queue de peloton avec à peine 62%.

La différence est encore plus grande chez les jeunes. "70 % des jeunes de 12 à 17 ans en Flandre ont déjà reçu une première injection", explique Geert Molenberghs, biostatisticien dans "Terzake" (VRT). "En Wallonie, on n'est qu'à 50 % et à seulement 20 % à Bruxelles."

Par rapport aux autres grandes villes belges, Bruxelles est également mal classée. "60 % des Bruxellois ont reçu leur première injection", précise Molenberghs. "A Liège et Charleroi, on atteint les 70%. Anvers est à 80%. Gand 85%."

Les chiffres bruxellois, décevants par rapport à la moyenne belge, ne le sont pas spécialement en comparaison avec la moyenne internationale. "Si vous regardez les autres grandes villes à l'étranger, Bruxelles est dans la moyenne", explique Marc Noppen, directeur de l'UZ Brussel, à la VRT. "Nous avons du mal à atteindre certaines communautés. Elles ne suivent pas nos médias. Elles obtiennent leurs informations sur Internet ou via des groupes Whatsapp", déplore-t-il.

Selon Noppen, "Nous devons aller nous-mêmes vers ces groupes. C'est comme cela, que nous pourrons convaincre ceux qui peuvent être convaincus. Et en rendant la vie aussi difficile que possible pour les non-vaccinés. S'ils peuvent mener une vie normale le plus tôt possible, ils se feraient vacciner."

Des propos qui font directement écho au débat qui fait rage actuellement, quant à la possibilité d'étendre le Covid Safe Ticket aux événements de plus petites tailles en Belgique.

