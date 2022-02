Le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), a décidé de former une tierce opposition contre une récente décision de justice imposant l'accueil immédiat de demandeurs d'asile déjà enregistrés et accueillis dans un autre pays de l'Union européenne.

Selon le secrétaire d'Etat, plusieurs demandeurs d'asile ont saisi les tribunaux pour obtenir une place d'accueil en Belgique alors que ceux-ci sont en réalité déjà bénéficiaires de mesures d'accueil dans un autre pays européen.

"En tant que migrant, il n'est pas correct de demander un lit, un bain et du pain dans deux pays en même temps. Ainsi, un lit peut être occupé au détriment d'une personne qui demande l'asile pour la toute première fois et qui n'a pas d'autre place d'accueil dans l'UE", fait valoir M. Mahdi, cité mercredi dans un communiqué.

D'après lui, depuis 2018, de plus en plus de personnes déposent une demande d'asile auprès des services d'asile en Belgique, bien qu'elles aient déjà entamé une procédure d'asile dans un autre pays de l'UE.

"Ils ont donc déjà le droit au lit, au bain et au pain dans ce pays européen, mais se rendent quand même en Belgique et y introduisent une nouvelle demande d'asile", dénonce le secrétaire d'Etat.

Selon des chiffres provisoires de l'Office des étrangers (OE), pas moins de 1.168 personnes ont introduit ce mois de janvier une demande d'asile chez nous, alors qu'elles en avaient déjà introduite une avant dans un autre pays européen.

"Le grand nombre de personnes qui ont précédemment introduit une demande d'asile dans un autre pays européen, voire y ont été reconnues, exerce une pression supplémentaire sur le réseau d'accueil", souligne M. Mahdi, lequel rappelle que nos centres d'accueil hébergent actuellement plus de 30.000 demandeurs d'asile.

Selon le secrétaire d'Etat, plusieurs demandeurs d'asile ont saisi les tribunaux pour obtenir une place d'accueil en Belgique alors que ceux-ci sont en réalité déjà bénéficiaires de mesures d'accueil dans un autre pays européen. "En tant que migrant, il n'est pas correct de demander un lit, un bain et du pain dans deux pays en même temps. Ainsi, un lit peut être occupé au détriment d'une personne qui demande l'asile pour la toute première fois et qui n'a pas d'autre place d'accueil dans l'UE", fait valoir M. Mahdi, cité mercredi dans un communiqué. D'après lui, depuis 2018, de plus en plus de personnes déposent une demande d'asile auprès des services d'asile en Belgique, bien qu'elles aient déjà entamé une procédure d'asile dans un autre pays de l'UE. "Ils ont donc déjà le droit au lit, au bain et au pain dans ce pays européen, mais se rendent quand même en Belgique et y introduisent une nouvelle demande d'asile", dénonce le secrétaire d'Etat. Selon des chiffres provisoires de l'Office des étrangers (OE), pas moins de 1.168 personnes ont introduit ce mois de janvier une demande d'asile chez nous, alors qu'elles en avaient déjà introduite une avant dans un autre pays européen."Le grand nombre de personnes qui ont précédemment introduit une demande d'asile dans un autre pays européen, voire y ont été reconnues, exerce une pression supplémentaire sur le réseau d'accueil", souligne M. Mahdi, lequel rappelle que nos centres d'accueil hébergent actuellement plus de 30.000 demandeurs d'asile.