Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS), a assuré jeudi que son gouvernement aiderait financièrement les personnes sinistrées à la suite des inondations meurtrières de la mi-juillet, en particulier celles qui n'étaient pas assurées contre ces dégâts.

"Il faut les aider. Les discussions avec les experts se poursuivront jusqu'à samedi, mais l'intervention correspondra à un montant maximal qui est celui d'une maison ouvrière. Quel est le prix à neuf pour une petite maison? Est-ce 100.000, est-ce 120.000 ou 140.000 (euros)?, affirme-t-il dans une interview publiée par le journal 'L'Echo'.

"Mais nous devons être prudents et ne pas donner l'impression que nous donnons le signal de ne pas se faire assurer", précise toutefois M. Di Rupo au quotidien 'La Libre Belgique'.

Si les estimations financières restent à calculer, le ministre-président estime qu'entre 2.000 et 4.000 sinistrés n'étaient pas assurés.

M. Di Rupo a convié ses ministres à participer à un séminaire le week-end prochain, avec l'objectif de parvenir à un "accord politique global" sur une série de dossiers urgents comme la problématique des sinistrés non assurés.

