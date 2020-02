Les salons d'Easyfairs : gratuits ou payants ?

Dans le cadre de notre dossier sur l'état de santé des salons, Le Vif/L'Express a rencontré Eric Everard, administrateur délégué d'Easyfairs. La multinationale belge organise quelque 200 salons dans 14 pays différents. Lors de l'entretien, c'est avec virulence qu'il a critiqué l'augmentation du prix d'entrée à Batibouw (15 euros sur place et 13,5 euros en ligne) et du parking C du Heysel (5 à 10 euros), à Bruxelles.

15 euros l'entrée à Batibouw, 13,5 en ligne. © DIDIER LEBRUN/PHOTO NEWS

... " Un salon grand public, c'est un shopping center temporaire et thématique. Pourquoi diable devrais-je payer pour y entrer ? Moi, je fais cinq salons de la construction en Belgique. Ils sont tous en croissance visiteurs et exposants. Mais il n'y en a aucun où il faut payer l'entrée. " Vérification faite, il apparaît pourtant que l'entrée est payante pour les cinq salons d'Easyfairs en question. Un flagrant délit de mensonge ? " Il y a toujours un prix à l'entrée, rectifie Eric Everard. Cela permet d'avoir des visiteurs de qualité. Mettre le prix à zéro n'a pas beaucoup de sens. En revanche, envoyer une invitation, ça a plus de valeur. " Pour Bois & Habitat et Batireno, ses deux salons organisés en Wallonie, il précise que seuls, respectivement, 11 et 14 % des visiteurs ont payé une entrée lors de leur dernière édition. Pour le premier, 107 000 entrées gratuites auraient été envoyées. Notons, au passage, que la croissance de Bois & Habitat sur le long terme n'est pas avérée : 15 312 visiteurs en 2019 contre 14 574 en 2017, mais 19 556 en 2013.

