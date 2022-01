Régionalisés depuis 2001, les droits de succession et de donation diffèrent d'entité fédérée à entité fédérée. Voici repris en infographies le peu de choses que l'on sait sur l'héritage en Belgique.

A Bruxelles comme en Wallonie, les taux les plus élevés pour une succession vont de 30% à partir de 500 000 euros pour un héritage en ligne directe à 80% à partir de 175 000 euros pour une "autre personne", sans lien familial avec le défunt. En Flandre, la succession est taxée, à son seuil le plus élevé, à 27% en ligne directe et à 55% pour les "autres personnes". Pour une donation, la Région wallonne et la Région bruxelloise perçoivent au maximum 27% pour des biens immobiliers de plus de 450 000 euros reçu en ligne directe. Ce droit s'élève à 3,3% pour une donation mobilière en Région wallonne, quel qu'en soit le montant (5,5% pour les "autres personnes"), et à respectivement 3% et 7% à Bruxelles et en Flandre.