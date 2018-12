Les quatre citoyens belges qui avaient hébergé des migrants sont acquittés

Dans ce dossier, douze personnes étaient poursuivies pour une prévention de trafic d'êtres humains. Parmi elles figuraient des citoyens belges, notamment deux journalistes et une assistante sociale, qui avaient hébergé chez eux des migrants, en 2017.

Le tribunal a estimé que les citoyens belges prévenus ne pouvaient pas être considérés comme complices d'un trafic d'êtres humains pour avoir hébergé des migrants impliqués dans un tel trafic. Pour rappel, le parquet estimait que, pour deux d'entre eux, il était démontré qu'ils avaient fourni une aide essentielle à des personnes en séjour illégal en Belgique qui agissaient comme "passeurs". Le tribunal a par contre condamné les huit autres prévenus, de nationalité étrangère et sans titre de séjour en Belgique, à des peines de prison de 12 à 40 mois de prison, avec sursis pour sept d'entre eux, pour trafic d'êtres humains. Il considère qu'ils ont fait passer d'autres migrants vers la Grande-Bretagne, contre rémunération.

Selon les informations diffusées sur la page Facebook Solidarity is not a crime, les hébergeurs et hébergeuses Zakia S., Walid, Anouk Van Gestel et Myriam Berghe sont acquittés. Les migrants, pour leur part, sont condamnés à des peines allant de 12 mois à 40 mois, avec sursis pour la durée excédant la détention préventive - ils ne doivent donc pas aller en prison, excepté Thomas Ibra - et des amendes allant de 40.000 euros à 360.000 euros, avec un sursis au-delà de 20.000 euros.

Le 20 octobre 2017, douze personnes avaient été arrêtées pour soupçons de trafic d'êtres humains. L'opération policière faisait suite à une enquête de téléphonie et à des observations policières sur des parkings autoroutiers, notamment à Wetteren (Flandre orientale). Onze personnes ont comparu devant le tribunal et une a fait défaut. Pour cette dernière, la peine est donc ferme. Le dossier, tout d'abord instruit par le parquet de Termonde, avait ensuite été transféré au parquet de Bruxelles.

