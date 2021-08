Jusqu'à présent, les parents devaient télécharger eux-mêmes le certificat de leurs enfants. Un problème pour les plus grands en quête d'indépendance et d'aventure: difficile de voyager seul sans pass sanitaire.

Ces certificats Covid démontrent que la personne en leur possession n'est pas malade du covid et lui permettent donc de voyager aisément en Europe. Ce "covid Safe" se présente sous trois formes :

soit un certificat de vaccination complète,

soit un test négatif,

soit un certificat de rétablissement qui atteste d'une récente guérison.

Dès le 13 août, les certificats seront également demandés à l'entrée de grands événements belges organisés en extérieur. Sans certificat valide, l'accès à l'événement ne sera donc pas autorisé. Un problème pour les ados qui, jusqu'à présent, n'avaient pas le "droit" de détenir leurs propres informations de vaccinations ou de testing. En effet, seuls leurs parents pouvaient télécharger les certificats Covid de leurs enfants (de moins de 18 ans) via le site MaSanté ou via l'application CovidSafeBE.

Une formule adaptée pour les événements Par rapport aux voyages en Europe, la formule pour obtenir un certificat valable a été quelque peu modifiée. Cela signifie : qu'une vaccination complète est exigée,

qu'un test PCR négatif n'est valable que jusqu'à deux jours après le jour du prélèvement (au lieu de 72 heures),

et qu'un test rapide antigénique (RAT, non reconnu par la Belgique pour les déplacements à l'étranger) est valable jusqu'à un jour seulement après le jour du prélèvement.

Nouveauté : plus de liberté pour les jeunes

Désormais, les mineurs peuvent aussi conserver leurs certificats dans l'application sur leur smartphone. Il leur suffit avant tout d'installer l'appli CovidSafeBE et d'ensuite s'y connecter afin d'obtenir le bon certificat. Pour ce faire, deux solutions :

Via l'appli Itsme :

Attention, l'application n'est pas disponible pour les moins de 18 ans. Cette étape doit donc se faire en présence des parents.

Comment ça marche ? Dans l'appli CovidSafeBE, l'enfant sélectionne l'option "Se connecter avec eHealth", puis à l'écran suivant, il doit cliquer sur "Identification via itsme". Une fois fait, il entre ensuite le numéro de téléphone d'un des parents. Le parent confirme immédiatement la demande via son appli itsme. Sur le smartphone de l'enfant apparaît alors un nouvel écran de sélection. Dans la rubrique "Pour mon enfant", il sélectionne son nom et le tour est joué ! C'est la méthode la plus simple.

Avec une clé numérique :

Pour cette deuxième solution, l'enfant doit activer au préalable une "clé numérique" au moyen de sa carte d'identité, d'un lecteur de cartes et d'une adresse e-mail.

Comment ça marche ? Dans un premier temps, l'enfant crée une clé numérique sur ce site, via sa carte d'identité. Une fois fait, il doit ouvrir l'application CovidSafeBE et sélectionner l'option "Identification avec un lecteur de cartes eID". Il active ensuite "Ma clé numérique avec nom d'utilisateur et mot de passe" et "Code de sécurité par e-mail". Pour des raisons de sécurité, l'enfant utilisera de préférence sa propre adresse e-mail pour générer son code. S'il a bien activé ces éléments, les deux cases correspondantes doivent avoir une pastille verte avec la mention "Actif". De retour dans l'appli CovidSafeBE, l'enfant sélectionne "Se connecter avec un code de sécurité par e-mail". Il ne lui reste plus qu'à saisir le code qu'il a reçu par e-mail.

Une fois téléchargés dans l'application, les certificats sont disponibles sans nécessité d'une connexion internet.

Ces certificats Covid démontrent que la personne en leur possession n'est pas malade du covid et lui permettent donc de voyager aisément en Europe. Ce "covid Safe" se présente sous trois formes : Dès le 13 août, les certificats seront également demandés à l'entrée de grands événements belges organisés en extérieur. Sans certificat valide, l'accès à l'événement ne sera donc pas autorisé. Un problème pour les ados qui, jusqu'à présent, n'avaient pas le "droit" de détenir leurs propres informations de vaccinations ou de testing. En effet, seuls leurs parents pouvaient télécharger les certificats Covid de leurs enfants (de moins de 18 ans) via le site MaSanté ou via l'application CovidSafeBE. Désormais, les mineurs peuvent aussi conserver leurs certificats dans l'application sur leur smartphone. Il leur suffit avant tout d'installer l'appli CovidSafeBE et d'ensuite s'y connecter afin d'obtenir le bon certificat. Pour ce faire, deux solutions : Via l'appli Itsme : Attention, l'application n'est pas disponible pour les moins de 18 ans. Cette étape doit donc se faire en présence des parents.Comment ça marche ? Dans l'appli CovidSafeBE, l'enfant sélectionne l'option "Se connecter avec eHealth", puis à l'écran suivant, il doit cliquer sur "Identification via itsme". Une fois fait, il entre ensuite le numéro de téléphone d'un des parents. Le parent confirme immédiatement la demande via son appli itsme. Sur le smartphone de l'enfant apparaît alors un nouvel écran de sélection. Dans la rubrique "Pour mon enfant", il sélectionne son nom et le tour est joué ! C'est la méthode la plus simple.Avec une clé numérique :Pour cette deuxième solution, l'enfant doit activer au préalable une "clé numérique" au moyen de sa carte d'identité, d'un lecteur de cartes et d'une adresse e-mail.Comment ça marche ? Dans un premier temps, l'enfant crée une clé numérique sur ce site, via sa carte d'identité. Une fois fait, il doit ouvrir l'application CovidSafeBE et sélectionner l'option "Identification avec un lecteur de cartes eID". Il active ensuite "Ma clé numérique avec nom d'utilisateur et mot de passe" et "Code de sécurité par e-mail". Pour des raisons de sécurité, l'enfant utilisera de préférence sa propre adresse e-mail pour générer son code. S'il a bien activé ces éléments, les deux cases correspondantes doivent avoir une pastille verte avec la mention "Actif". De retour dans l'appli CovidSafeBE, l'enfant sélectionne "Se connecter avec un code de sécurité par e-mail". Il ne lui reste plus qu'à saisir le code qu'il a reçu par e-mail.Une fois téléchargés dans l'application, les certificats sont disponibles sans nécessité d'une connexion internet.