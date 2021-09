Un sportif olympique touchera 50 000 euros s'il remporte la médaille d'or en sport individuel, alors qu'un athlète paralympique devra se contenter de 15 000 euros.

La Belgique a remporté quinze médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo. Cependant, les paralympiques médaillés perçoivent jusqu'à trois fois moins que leurs collègues olympiques. Ainsi, un sportif olympique touchera 50 000 euros s'il remporte la médaille d'or en sport individuel, alors qu'un athlète paralympique devra se contenter de 15 000 euros pour la même médaille. A cela s'ajoute le fait que les places 4 à 8 aux Jeux olympiques sont récompensées par le gouvernement, alors que les mêmes places d'honneur aux Jeux paralympiques ne le sont pas. Indigné par cette différence de traitement, le ministre flamand de l'Egalité des chances, Bart Somers (Open VLD), a décidé de mettre le dossier sur la table du CIO et du Comité paralympique. "Nos athlètes paralympiques méritent évidemment le même respect et la même appréciation que nos athlètes olympiques. Il est donc normal que leur prime soit au même niveau", a-t-il déclaré. Certains pays, dont les Etats-Unis, l'Australie, l'Allemagne et la France, placent déjà ces récompenses au même niveau.