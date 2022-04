La guerre en Ukraine pousse l'inflation à des sommets inégalés depuis des décennies. Pourtant, le gouvernement De Croo n'a aucune excuse pour ne pas faire le ménage, estime Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale. "Nous avons toujours une croissance économique et l'emploi est en hausse."

Nous le ressentons tous dans nos poches : le coût de la vie augmente tous les jours. En mars, l'inflation a dépassé 8 %, le niveau le plus élevé depuis près de 40 ans. La première question que se pose Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque Nationale, est évidente : le pire de la hausse des prix est-il déjà arrivé, ou cela va-t-il empirer ? "Je n'oserais pas dire que le sommet est derrière nous", déclare Wunsch. "La situation ne va probablement pas s'aggraver, mais je n'exclurais certainement pas une hausse de l'inflation, car il y a beaucoup d'incertitude aujourd'hui." Nous voilà prévenus.

Cela signifie que notre économie s'appauvrit. Et donc que quelqu'un en Belgique devra payer cette facture."Wunsch sait aussi qui devra payer la facture : "Les entreprises. Il se trouve simplement que dans notre pays, en raison de l'indexation automatique des salaires, elles sont les premières à payer la facture. Mais je constate qu'elles ont une marge bénéficiaire historiquement élevée pour absorber une partie de ce choc."Ce sont les épargnants qui paient la crise. "Il n'y a pas de miracles", dit Wunsch. "Les épargnants n'ont déjà pas rentabilisé leurs économies ces dernières années et, avec l'inflation élevée, ils risquent de perdre à nouveau leur pouvoir d'achat."En décembre, la Banque Nationale tablait encore sur un taux d'inflation de 4,9 % pour cette année ; vous parlez maintenant de 7,4 %. Sur les 300 milliards d'euros d'épargne actuels, environ 22 milliards seraient perdus ?En effet, et cela représente beaucoup d'argent. Cela va donc être difficile et qui sait ce qui va se passer ? S'il y a un accord de paix avec la Russie, les prix de l'énergie vont baisser. Mais si la Russie cesse d'exporter du gaz et du pétrole, ils augmenteront encore plus. Nous devons admettre que nous ne savons tout simplement pas comment les prix vont évoluer.Il ne s'agit plus seulement d'énergie. Nos aliments ont également augmenté de 4,6% le mois dernier.Les prix élevés de l'énergie et, en partie, les problèmes d'approvisionnement, ainsi que la hausse du coût des matières premières, font augmenter les prix de nombreux autres produits. En Belgique, il existe également une indexation automatique des salaires assez unique en son genre : les salaires et les prestations augmentent en fonction de l'indice santé. Cela garantit une bonne protection du pouvoir d'achat lorsque les prix augmentent, mais pas une augmentation du pouvoir d'achat. La question est de savoir si les entreprises répercuteront cette hausse des salaires sur le prix de leurs produits. Ils deviendront alors plus chers, ce qui provoquera un dépassement plus rapide de l'index, ce qui entraînera automatiquement une hausse des salaires en Belgique, et ainsi de suite.Vous décrivez la redoutable "spirale des prix des salaires". Risquons-nous de tomber dans ce piège?Pas selon nos modèles de calcul. Aujourd'hui, les marges bénéficiaires des entreprises sont historiquement élevées et elles disposent de réserves pour absorber une grande partie de la croissance des salaires. Selon nos modèles, le taux d'inflation élevé n'est que temporaire, nous pensons qu'il tombera à 2,2 % l'année prochaine et à 1,1 % en 2024. Mais nous constatons également que nos modèles sous-estiment l'inflation depuis un certain temps. En décembre, j'étais relativement optimiste quant au fait que l'inflation élevée ne serait que temporaire, aujourd'hui j'en suis moins sûr.Chaque entreprise dispose-t-elle d'une marge bénéficiaire élevée pour absorber le choc des prix ?En moyenne, la marge bénéficiaire des entreprises est historiquement élevée, mais derrière cette moyenne, il y a évidemment des secteurs et des entreprises très vulnérables. Il est difficile de dire à quel point. En principe, la plupart des grandes entreprises qui consomment beaucoup d'énergie se couvrent à l'avance : elles signent des contrats à long terme avec des prix fixes. Mais cela dépend beaucoup d'une entreprise à l'autre. Une entreprise peut être arrivée à la fin d'un contrat fixe et devoir signer un contrat beaucoup plus cher, alors qu'une autre a pu renouveler son contrat plus tôt à des prix plus bas. Il faudra un certain temps avant d'avoir une bonne vue d'ensemble. Mais lorsque les prix de l'énergie ont fortement augmenté à la fin de l'année 2021, nous avons constaté que de nombreuses entreprises étaient encore en mesure de répercuter la hausse de la facture énergétique sur leurs clients à l'étranger : leur chiffre d'affaires a même augmenté. Il n'est pas exclu que certaines entreprises voient même cette crise énergétique comme une occasion d'augmenter leurs prix.Vous dites que les entreprises ont des marges bénéficiaires historiquement élevées afin d'absorber les augmentations de prix. En attendant, elles se plaignent. Elles craignent une grande perte de compétitivité en raison de l'indexation automatique des salaires. Est-ce qu'elles exagèrent ?En Belgique, les salaires et les avantages sont automatiquement et assez rapidement adaptés à l'inflation, dans nos pays voisins, cela se fait après des négociations. Au fond, les salaires sont donc également indexés aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, mais pas automatiquement comme ici. La question est la suivante : à quel rythme les salaires augmenteront-ils dans nos pays voisins ? Dans le passé, les salaires nous auraient rattrapés au bout d'un an ou deux. Aux Pays-Bas et en Allemagne, les négociations salariales pour 2022 sont déjà terminées. Il reste donc à voir si elles rattraperont leur retard en 2023 -2024. Si elles ne le font pas, nous risquons d'avoir un problème de compétitivité réduite pendant longtemps en Belgique. Alors nos entreprises et l'ensemble de l'économie belge auront du mal à s'en sortir.Les employeurs font pression pour un saut d'index. Est-ce une bonne idée?Pas en ce moment, en tout cas. Nous devons suivre l'évolution des salaires. Si l'écart avec nos voisins devient trop important, nous avons un problème, mais ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt d'un saut d'index.Les organisations patronales demandent également à nouveau la suppression de l'indexation automatique des salaires.En Belgique, nous avons une limite inférieure pour la surcharge salariale, l'indexation automatique des salaires, mais aussi une limite supérieure, à savoir la loi sur la norme salariale de 1996, qui stipule que nos salaires ne doivent pas augmenter plus que dans les pays voisins afin de maintenir notre compétitivité.Les syndicats et aussi des partis comme le PS, Vooruit et Ecolo plaident à leur tour pour l'abolition ou l'adaptation de cette loi sur les normes salariales.(secoue à nouveau la tête) L'indexation automatique et la loi sur les normes salariales vont de pair. Avant l'introduction de cette loi, nous avions parfois des déraillements dans la formation des salaires. Il fallait prendre des mesures strictes pour restaurer la compétitivité. Je ne pense pas que ce soit souhaitable. Non, si nos salaires augmentent plus fortement que dans nos pays voisins, ils doivent être corrigés selon la loi sur la compétitivité. Nous avons vu par le passé qu'il n'est pas facile de "faire des corrections". Pourtant, c'est la meilleure solution.N'est-ce pas principalement les bons épargnants, avec leurs livrets d'épargne qui ne rapportent presque rien, qui sont touchés de plein fouet par l'inflation élevée?C'est vrai, mais si, avec la Banque centrale européenne (BCE), nous avons été contraints de suivre une politique de taux d'intérêt bas pour garantir la stabilité des prix, l'une des raisons était d'encourager les épargnants à faire quelque chose de leur argent plutôt que de le laisser sur leur compte d'épargne, où il ne vaut rien. Nous espérions que les gens consommeraient et investiraient davantage et relanceraient ainsi l'économie. Ceux qui ne l'ont pas fait l'ont ressenti dans le rendement de leur compte d'épargne. Mais ceux qui ont emprunté se plaignent beaucoup moins des faibles taux d'intérêt.La BCE n'a-t-elle pas maintenu trop longtemps sa politique de taux d'intérêt bas et contribué ainsi aux problèmes ? En raison de l'"argent gratuit", aucune pression n'était exercée sur les gouvernements pour qu'ils mènent une politique d'économie. En même temps, les taux d'intérêt extrêmement bas sur les prêts hypothécaires ont encouragé les gens à investir dans l'immobilier, ce qui a entraîné une forte hausse des prix des logements. En bref, la politique de la BCE a conduit à moins de discipline budgétaire et à plus de bulles.C'est une observation que je comprends. La BCE a pour seule mission d'assurer la stabilité des prix. Cela a été traduit par : viser une inflation de 2%. Nous avons essayé d'utiliser des taux d'intérêt extrêmement bas pour ramener l'inflation à 2 %. Cela n'a pas fonctionné. Mais même si nous sommes restés bien en dessous de 2 % d'inflation, nous avons gardé cette politique en place pendant dix ans. Si nous avions atteint notre objectif après deux ou trois ans, il n'y aurait pas eu le problème des effets secondaires que vous mentionnez.La Banque Nationale de Belgique a non seulement relevé ses prévisions d'inflation, mais a également revu la croissance économique à la baisse. Elle prévoit une croissance de 2,4 % cette année et de seulement 1,5 % en 2023, ce qui semble inquiétant.L'essentiel est qu'il y ait une croissance économique. Il est tout à fait possible que, pendant deux trimestres, nous n'atteignions qu'une croissance de près de 0%. Si les Russes cessent d'exporter du gaz et du pétrole demain, je crains que nous ne soyons même en récession. Mais ce n'est pas si mal quand je vois ce qui se passe actuellement en Ukraine.Ainsi, tout peut être mis en perspective.Vous trouvez? On parle encore de croissance en Belgique, mais même une récession temporaire n'est vraiment qu'un détail comparé à la récession économique en Ukraine, et aux milliers de personnes qui y ont déjà péri.Geert Sciot (porte-parole de la Banque national): Vous devez savoir que la Banque Nationale de Belgique entretient une relation privilégiée avec la banque centrale d'Ukraine. Nous coprésidons le groupe de travail du Fonds monétaire international (FMI) auquel appartient l'Ukraine. Le gouverneur connaît donc très bien le personnel de la banque centrale ukrainienne.Il y a tout juste quinze jours, j'ai eu une réunion numérique avec des collègues de la banque centrale ukrainienne pour voir comment les aider. J'ai aussi demandé, bien sûr, comment allait leur famille. Un employé a répondu : "Ma famille est à l'Ouest, donc ça va. Mais c'est plus difficile pour mon collègue". Ensuite, ce dernier a pris la parole : "Je n'avais pas allumé mon micro jusqu'à présent parce que les bombardements font trop de bruit". Je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai eu un moment difficile. Nous avons décidé de mettre la maison d'hôtes de la Banque Nationale, qui compte 30 chambres, à la disposition des réfugiés ukrainiens. Et pour nous tous et notre économie, combien sommes-nous prêts à sacrifier pour un pays comme l'Ukraine qui a des frontières avec l'Union européenne et la Russie ?La guerre provoque une forte inflation et une faible croissance. Comment la BCE va-t-elle réagir ?Comme je l'ai dit, nous visons une inflation de 2 % à moyen terme. Mais, bien sûr, cela ne signifie pas que l'inflation doit être exactement de 2 % chaque mois ou même chaque année. Lorsqu'il y a un choc énergétique, comme c'est le cas aujourd'hui, il est important de ne pas réagir de manière excessive et d'être patient. Ce n'est que lorsqu'il s'avère que ce choc n'est pas temporaire et qu'il existe un risque que l'inflation déraille ou se maintienne à un niveau trop élevé que nous devrions examiner ce qu'il convient de faire.N'est-il pas grand temps de relever les taux d'intérêt ?Officiellement, la BCE déclare qu'elle n'a pas encore atteint son objectif d'inflation à moyen terme de 2 %, mais je pense que c'est le cas. Le taux d'intérêt d'aujourd'hui est toujours négatif de 0,50 % et je pense que, sur la base des perspectives actuelles, c'est-à-dire avec une croissance économique positive, nous porterons le taux d'intérêt à 0 % d'ici la fin de l'année. En fait, c'est une évidence pour moi. Mais je dois dire qu'au sein de la BCE, il n'y a même pas eu de discussion sur le relèvement des taux d'intérêt. La question est de savoir ce que la BCE fera avec le taux d'intérêt à plus long terme.En tant que membre du conseil des gouverneurs de la BCE, vous êtes le mieux placé pour nous le dire.Si l'inflation en Europe dure plus longtemps que prévu, je pense qu'il y a de bonnes chances que la BCE relève ses taux d'intérêt. Aujourd'hui, les marchés s'attendent à ce que la BCE relève ses taux d'intérêt à 1 %, mais cela pourrait aussi être 1,5 % ou 2 %. Mais même dans ce cas, les épargnants ne seront pas aidés, car si nous portons les taux d'intérêt à 1 %, ils devront payer 30 % de précompte mobilier sur ce rendement, ce qui fait qu'il reste 0,70 %. Et si l'inflation est de 2%, l'épargnant perd encore 1,30% en réalité. La question qui prendra de plus en plus d'importance dans les discussions du mois prochain est la suivante : "Que restera-t-il aux épargnants ?".Et qu'est-ce que cela signifie pour nos finances publiques ?Pendant la crise du coronavirus, notre économie a montré sa résilience. Nous craignions de nombreuses faillites et licenciements, mais c'était une crainte infondée. On a même créé 100 000 emplois. La pauvreté n'a pas augmenté en Belgique pendant la crise du coronavirus, mais a plutôt diminué. C'est dû, dans une large mesure, à toutes sortes de concessions financières de la part de nos gouvernements, telles que les allocations pour chômage temporaire et les crédits-ponts. Vient maintenant la question difficile : la crise énergétique actuelle est-elle un choc trop important ? Ou, au contraire, la résilience que nous avons observée pendant la crise du coronavirus illustre-t-elle le fait que notre économie est mieux à même d'absorber les chocs aujourd'hui que par le passé ?Dans les années 1970 et 1980, la Belgique était surnommée "l'homme malade de l'Europe". Elle ne l'est plus ?Ce n'est certainement plus le cas. N'est-il pas étrange que nous ayons créé 100 000 emplois en 2020-2021, en pleine crise du coronavirus? Pendant les crises pétrolières des années 1970, nous avons perdu au moins 100 000 emplois par an. La résilience de l'économie belge s'est considérablement améliorée. Je le dis sous réserve: nous sommes économiquement sains si nous laissons les finances publiques hors de l'équation. Notre développement économique positif s'est fait au détriment de la situation financière du gouvernement. Notre dette a encore augmenté. Mais si l'inflation est une mauvaise nouvelle pour les épargnants, elle est une bonne nouvelle pour ceux qui ont des dettes : elles fondent. La Belgique a pu contracter des emprunts à des taux d'intérêt faibles qui se poursuivront pendant longtemps. Nous pouvons vivre avec un taux d'endettement de 100 % si le taux d'intérêt est de 0 à 1 %, car avec un taux d'inflation de quelques pour cent, cela entraîne un véritable taux d'intérêt négatif : la dette diminue sans que le gouvernement ait à faire quoi que ce soit. Je suis beaucoup plus préoccupé par le déficit budgétaire.Ce taux est en forte hausse : avant la crise du coronavirus, il était de 1,5 %, aujourd'hui il devrait être de 4,5 %.Supposons que demain nous sombrions dans une crise économique profonde, ou une récession dans, disons, cinq ans, ce que nous vivons de toute façon tous les X ans, cela aurait un impact de 2 à 3 % sur notre déficit. Si, au début d'une telle crise, vous avez un déficit budgétaire de 4,5 %, comme c'est le cas de la Belgique aujourd'hui, nous finirons par avoir un déficit de 6,5 à 7,5 %. Alors les banques diront : la Belgique a un problème. Nous devrons alors à nouveau payer des taux d'intérêt plus élevés et la situation sera à nouveau hors de contrôle. Cela ne signifie pas que nous ferons faillite, mais la pression sera si forte que les politiciens n'auront d'autre choix que de faire le ménage. Cependant, nous devrons alors assainir à un mauvais moment, à savoir en pleine crise économique. C'est ma grande préoccupation.Le déficit budgétaire estimé à 4,5 % en 2024 est donc trop élevé ?L'équilibre budgétaire en 2028 ne me semble pas réalisable, mais nous devons maintenir le déficit budgétaire en dessous de 3 % dans les années à venir. En période de prospérité, il est préférable de passer de 1 à 1,5% afin de reconstituer les tampons.Le gouvernement De Croo doit donc prendre des mesures pour réduire ce déficit?Le gouvernement De Croo va de crise en crise, ce qui ne rend évidemment pas les choses faciles. Mais le gouvernement ne doit pas se cacher derrière le coronavirus et l'Ukraine pour ne rien faire. Notre déficit budgétaire est trop élevé. Précisément parce que nous avons encore une croissance économique aujourd'hui et que l'emploi augmente, il n'a aucune excuse pour ne pas prendre des mesures structurelles pour réduire ce déficit.En plus de cela, le gouvernement doit tempérer la hausse des factures d'énergie, renforcer l'armée, accueillir les réfugiés ukrainiens, etc.Ce n'est pas un problème si des fonds ponctuels sont mis de côté, par exemple pour accueillir des réfugiés ukrainiens. C'est notre devoir. Les dépenses structurelles qui se répètent chaque année constituent un problème. L'augmentation des fonds consacrés à la défense est un exemple de ces dépenses structurelles plus élevées. Mais vous ne m'entendrez pas dire que nous n'avons pas à le faire. J'ajoute cependant que nous devrons faire des économies structurelles ailleurs. Cela crée des tensions, car notre économie ne connaîtra qu'une faible croissance et nous avons déjà un sérieux déficit budgétaire. Par conséquent, le gouvernement ne peut faire que des efforts limités.Alors que la société attend de plus en plus de la part du gouvernement.En effet. Et les politiciens ne peuvent apparemment plus expliquer cette tension. Aujourd'hui, sous la pression des médias sociaux, nous parlons principalement de ce que les gens ressentent et aimeraient avoir, et non de ce qui est raisonnable à moyen terme. Certains vont même jusqu'à dire que notre démocratie n'est plus capable de prendre les décisions nécessaires.Notre démocratie est sous pression ?Dans la Rome antique, on était déjà conscient de ce problème. J'ai récemment assisté à un séminaire sur le sujet. Les Romains avaient une solution institutionnelle à ce problème : si la crise ne pouvait plus être gérée par un gouvernement démocratique, le Sénat pouvait nommer un dictateur pour une certaine période, qui devait prendre les décisions nécessaires. Attention, je ne prône pas une dictature, évidemment...Mais? Mais il est intéressant de noter que le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui existait déjà à l'époque romaine. Et que voyez-vous maintenant en Italie ? Il y a un gouvernement technocrate au pouvoir, dirigé par Mario Draghi, qui doit prendre les décisions. C'est d'un ordre plus limité, mais n'avons-nous pas connu un scénario similaire avec les virologues pendant la crise du coronavirus? Cela a un coût : les gens ont de plus en plus l'impression de ne pas être entendus, l'opposition à l'élite se développe et des tensions apparaissent entre les politiciens et les experts. Il s'agit donc d'un équilibre très difficile pour les politiciens aujourd'hui. (rires) Heureusement, je ne suis qu'un économiste.