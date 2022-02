Le coût de la vie est de plus en plus cher, la facture énergétique pèse de plus en plus lourd dans notre budget. Comment gérer judicieusement son argent et retrouver le pouvoir d'achat perdu ? 50 conseils à mettre en application au quotidien pour lutter contre l'inflation.

L'année dernière, le coût de la vie a augmenté de presque 6 %. Les factures de gaz et d'électricité, en particulier, ont fortement augmenté. La première étape évidente est donc d'examiner comment réduire votre consommation d'énergie. Les économies substantielles sur la consommation de gaz nécessitent souvent des investissements radicaux et coûteux qui ne s'amortissent qu'à long terme. Pensez à une chaudière moderne à haut rendement, à du vitrage à haut rendement et à l'isolation du toit, des murs creux et du sol. Ces interventions coûtent du temps et de l'argent. Vérifiez si vous entrez en ligne de compte pour les primes proposées par les gouvernements régionaux.Heureusement, il existe également de nombreux moyens moins invasifs d'économiser de manière relativement indolore, car ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Cochez ce que vous faites déjà et faites le reste. Du moins si vous voulez compenser votre perte de pouvoir d'achat.1. Baissez le thermostatC'est simple et vous l'avez peut-être déjà fait, mais pour chaque degré que vous abaissez la température de la pièce, vous économisez 7 % sur votre consommation de gaz. Il n'y a pas de honte à se promener à l'intérieur avec un gros pull, regarder la télévision sous une couverture est confortable et convivial.2. Mettez un film isolant sur vos radiateursLe film isolant permet d'envoyer la chaleur dans la pièce. Vous trouverez des instructions étape par étape sur la façon de l'installer sur les sites web des magasins de bricolage ou sur YouTube.3. Posez des bandes de calfeutrage et installez un boudin de porteSelon des calculs néerlandais, le scellement de tous les joints et interstices d'un bâtiment semi-ouvert moyen permet d'économiser facilement 70 m3 de gaz par an, ce qui représente environ 140 euros.4. Aérez suffisamment, surtout lorsqu'il fait plus froid dehorsCela peut sembler paradoxal, mais quand on aère, il y a moins d'humidité dans la maison et l'air sec chauffe plus vite que l'air humide. Aérez lorsque vous cuisinez ou étendez le linge. Aérer régulièrement empêche également la formation de moisissures.5. Prenez une douche plutôt qu'un bainNon seulement vous utiliserez moins d'eau, mais l'eau n'aura pas besoin de chauffer aussi longtemps, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie.6. Prenez des douches moins longues Vous avez déjà un pommeau de douche économique? C'est bien, mais un ménage moyen qui prend une douche de 5 minutes au lieu de 9 économise plus de 15 000 litres d'eau chaude et 60 m3 de gaz par an. Un minuteur ou un sablier peut vous aider.7. Achetez une citerne à eau de pluie En été, utilisez l'eau de pluie plutôt que l'eau potable pour arroser votre jardin. La citerne vous permettra d'économiser des centaines de litres d'eau par an. Et dans le même genre : installez de l'éclairage de jardin à énergie solaire.8. Remplacez toutes les lampes à incandescence et halogènes par des lampes LEDUne lampe LED coûte plus cher à l'achat, mais elle dure plus longtemps et consomme moins d'électricité. À long terme, cela vous permet d'économiser de l'argent.9. Éteignez toujours complètement les appareils électriquesOu encore mieux: débranchez la prise. Un ordinateur ou une télévision en veille, des chargeurs de smartphone ou une brosse à dents électrique qui restent dans la prise sont des consommateurs larvés. D'après l'entreprise énergétique Engie, chaque foyer compte en moyenne 30 à 50 appareils en veille et la consommation en veille peut facilement coûter entre 100 et 150 euros par an.10. Utilisez moins le sèche-lingeMettez votre linge à sécher sur une corde à linge ou un étendoir (en aérant, voir le conseil 4). Selon l'organisation néerlandaise de consommateurs Nibud, vous économiserez 30 euros par an si vous laissez sécher la moitié du linge à l'extérieur. Dans la même catégorie : séchez-vous les cheveux avec une serviette ou laissez-les sécher à l'air libre, mais sans sèche-cheveux.11. Dégivrez votre congélateurCelui-ci ne fonctionne de manière optimale que si vous retirez régulièrement la glace incrustée. Une couche de glace de plus de 2 millimètres sur l'élément de congélation entraînerait une consommation d'énergie supérieure de 10 %. Veillez également à ce que le caoutchouc de la porte soit bien étanche et ne réglez pas le congélateur à une température trop froide, -18° Celsius suffisent.12. Remplissez votre congélateur Votre congélateur n'est souvent pas entièrement rempli. Remplissez-le autant que possible, par exemple de bouteilles d'eau (veillez toutefois à ce qu'elles n'éclatent pas pendant la congélation). Elles conduisent bien le froid et votre congélateur consommera moins d'énergie.13. Laissez la vaisselle s'accumuler Ne faites la vaisselle qu'une fois par jour. La vaisselle dans le lave-vaisselle consomme deux à trois fois plus d'énergie que la vaisselle lavée à la main. Si vous la lavez à la main, ne le faites évidemment pas sous l'eau courante.14. Cuisinez toujours avec les couvercles sur les casseroles.Le temps de cuisson et donc la consommation d'énergie seront trois fois moins élevés. Cuisinez avec le moins d'eau possible. Assurez-vous que vos casseroles et poêles sont juste assez grandes pour la portion que vous voulez cuisiner et la taille de la plaque de cuisson. Une cocotte-minute est non seulement plus rapide, mais permet également d'économiser jusqu'à 70 % d'énergie.15. Eteignez le four à temps Et faites bon usage de la chaleur résiduelle, car un four traditionnel consomme deux fois plus qu'un four à micro-ondes.16. Rédigez une liste de courses et respectez-laAvec une liste de courses, vous achetez moins de choses dont vous n'avez pas besoin et vous oubliez moins de choses dont vous avez besoin.17. Utilisez une appli pour les listes de course Aujourd'hui, tous les supermarchés en ont une, mais étudiez-les d'un oeil critique. Il existe également des applications pratiques. L'appli Bring ! par exemple permet d'ajouter la photo de la marque de gin préférée de votre conjoint. L'app Out of Milk permet de suivre son stock.18. Achetez à la bonne saison Achetez des fraises quand il y en a beaucoup. Les produits cultivés localement au bon moment sont non seulement souvent les moins chers, mais généralement aussi les plus savoureux.19. Achetez à la mauvaise saisonOui, cela contredit le conseil n° 18, mais il est préférable d'acheter les décorations de Noël après Noël et le matériel de camping après l'été, lorsque les magasins veulent se débarrasser de leur stock.20. Profitez des promotions Chaque grand magasin a sa propre carte de réduction, telle que la carte Xtra chez Colruyt, My Delhaize, etc. Grâce à l'application Joyn, vous pouvez bénéficier de réductions chez des milliers de commerçants, boulangers et bouchers locaux. Des sites web comme myshopi.com offrent un aperçu de toutes les brochures publicitaires et promotions.21. Faites le suivi annuel des promotions récurrentesLes supermarchés organisent toujours certaines promotions, telles que sur le vin par exemple, à la même période de l'année. Tenez-en compte.22. Vérifiez le prix au kilo et au litreLes grands emballages ne sont pas toujours moins chers que les petits.23. Faites des provisions Achetez des produits non périssables en promotion. Pensez au papier toilette, à l'essuie-tout, à la poudre à lessiver, au savon, au dentifrice, aux pâtes sèches, à la pulpe de tomate, etc. Non seulement c'est bon marché, mais vous serez moins vite à court. Si les gens se précipitent sur le papier toilette à cause d'une pandémie, vous n'aurez qu'à ouvrir votre armoire.24. Achetez les bonnes marquesIl existe une grande différence de prix entre les marques A (par exemple Nutella pour la pâte à tartiner), les marques maison (Carrefour, Delhaize...) et les produits blancs. Selon Test-Achats, vous économisez en moyenne 45 % en passant d'une marque A à une marque maison.25. Achetez dans le bon magasin Test-Achats étudie régulièrement quels sont les magasins les moins chers. Les mêmes noms reviennent toujours : Colruyt, Albert Heijn, Lidl ou Aldi. Mais attention : là où il y a beaucoup de concurrence, les prix sont plus bas. Ainsi, un Colruyt avec un Albert Heijn à proximité sera moins cher qu'une filiale Colruyt sans concurrence.26. Achetez d'occasion ou dans une friperieMeubles de jardin, armoires, vélos, etc. : vous trouverez tout cela aux Petits Riens, sur les marchés aux puces ou dans les commerces d'occasion (par exemple 2emain.be). Sur Facebook, vous trouverez certaines choses gratuitement.27. Achetez également des vêtements ou des chaussures d'occasionIl existe de nombreux magasins d'occasion et des sites comme Vinted qui proposent de jolies affaires. Pour les articles de marque, visitez Miinto ou la section d'articles d'occasion de Farfetch, par exemple.28. Vendez les objets dont vous ne vous servez plus Vêtements qui ne vont plus, jouets d'enfants devenus grands: débarrassez-vous-en. Vous pouvez aussi les donner, par exemple via les Petits Riens ou via Gift sur Facebook.29. Faites vos tartines Au lieu d'acheter des sandwichs. Vous serez étonné de voir combien vous dépensez chaque semaine, chaque mois, chaque année en sandwichs, qui contiennent de toute façon toujours trop de mayonnaise.30. Ne laissez rien se périmer Le plus grand gaspillage de nourriture provient des aliments laissés trop longtemps au réfrigérateur. Organisez votre réfrigérateur et réservez une planche aux restes, aux produits entamés ou à ceux dont la date de péremption est courte et qui doivent être utilisés en priorité.31. Cuisinez plus souvent vous-même Les plats à emporter sont faciles, mais pèsent lourdement sur le budget. Planifiez vos repas pour une semaine afin de ne pas faire d'achats impulsifs au magasin. Autre conseil : ne faites jamais de courses lorsque vous avez faim.32. Cessez de grignoter, de fumer et de boire de l'alcoolOu du moins, essayez de réduire ces habitudes coûteuses. C'est non seulement bon pour votre portefeuille, mais aussi pour votre santé - et vous économisez ainsi sur les frais de santé.33. Ayez conscience que les animaux domestiques coûtent de l'argentSi vous prenez un animal, vous devez en prendre soin et cela coûte de l'argent. Selon l'Office belge de statistique Statbel, un ménage dépense en moyenne 800 euros par an pour un chien et 600 euros pour un chat.34. Aménagez un potager Oui, la question de savoir si l'on économise de l'argent en cultivant ses légumes fait débat, mais a-t-on encore besoin d'un abonnement au fitness quand on travaille au jardin ? Et quel plaisir inestimable d'avoir du thym, de la marjolaine, de la ciboulette, de la laitue, des tomates, des baies, etc. à portée de main ?35. Gardez une trace de vos achats dans un carnet ou une appliSi vous savez où va votre argent, vous le maîtrisez. Il existe de nombreuses applications qui vous permettent de surveiller vos dépenses.36. Vérifiez quotidiennement le solde de votre compte courantC'est facile via l'application bancaire. Ainsi, vous savez ce que vous dépensez et ce que vous percevez. Et de cette façon, vous vous assurez toujours de ne pas être dans le rouge, car vous payez des intérêts. Et payez toujours vos factures à temps pour éviter les frais supplémentaires.37. Vérifiez chaque mois combien vous avez économisé et combien de dettes vous avez encore à payer Gardez-en la trace dans un carnet ou un fichier Excel. Vous aurez non seulement un aperçu de la constitution de votre capital, mais aussi des mois les plus chers et les moins chers. Vous pourrez alors anticiper en temps utile.38. En matière d'argent, la fidélité n'est pas récompenséeVérifiez chaque année si vous êtes toujours chez le bon fournisseur de gaz et d'électricité. Votre abonnement au câble, au téléphone et à l'internet est-il toujours le meilleur ? Il existe de nombreux sites qui vous aident à comparer : CREG, Test Achat, Mon Energie.be, etc. Le changement de fournisseur peut vous faire économiser beaucoup d'argent.39. Comparez les banques Les institutions financières comptent des frais pour tout et n'importe quoi. Vérifiez si elles peuvent le faire à moindre coût. Sur le site gouvernemental wikifin.be, vous trouverez un outil de comparaison des comptes courants. Vous pouvez également consulter comparatif-compte-bancaire.be, guide-épargne.be ou test-achat.be. Et vérifiez si vous pouvez passer à une formule moins chère dans votre banque.40. N'achetez pas de produits de consommation à créditCes taux d'intérêt sont élevés. N'empruntez donc pas pour un nouveau salon, un mariage ou un voyage. Les dettes sont traîtres.41. Tous les mois, mettez de l'argent de côté Demandez à votre banque de transférer un certain montant sur votre compte d'épargne. Essayez d'épargner au moins 10 % de vos revenus.42. Economisez votre petite monnaie Mettez toutes vos pièces rouges et, de temps en temps, une pièce de 1 ou 2 euros dans une tirelire. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle le montant augmente sans grand effort.43. Formulez un objectifVous éprouvez des difficultés à épargner ? Fixez un objectif réaliste pour lequel vous épargnez, par exemple un voyage, une sortie ou un repas au restaurant. Un but vous motivera à garder un oeil sur vos dépenses.44. Envisagez d'investir votre épargneAujourd'hui, l'argent sur le compte d'épargne ne vaut rien, et l'inflation élevée réduit même le pouvoir d'achat.45. Passez vos abonnements au peigne finDe nos jours, il existe des abonnements pour des fleurs, des box repas, le loto, Netflix, Strava, etc. Les utilisez-vous suffisamment ? (Dans tous les cas, gardez votre abonnement au Vif. Il vous permet d'ailleurs de lire Trends-Tendances, Flair, Femmes d'aujourd'hui et bien d'autres magazines).46. Vérifiez si vous n'avez pas trop d'assurances Les polices d'assurance sont un véritable labyrinthe, les gens n'ont généralement aucune idée de ce pour quoi ils sont assurés, et souvent les polices se chevauchent. Dressez une liste de toutes vos polices d'assurance et vérifiez auprès de votre courtier d'assurance si elles sont utiles.47. Marchez et roulez à vélo Nous prenons trop souvent la voiture et cela coûte de l'argent, alors que la marche ou le vélo sont gratuits. Et en plus, c'est bon pour la santé.48. Ne roulez pas trop vite Si vous prenez tout de même la voiture, ne conduisez pas de manière agressive. Si vous roulez à 130 km/h, vous consommez 25 % de carburant en plus que si vous roulez à 100 km/h. Et vous économisez les amendes pour excès de vitesse. Vérifiez également régulièrement la pression de vos pneus : les pneus insuffisamment gonflés augmentent la résistance et consomment 2 à 3 % de carburant en plus.49. Vivez sainement Par exemple, faites au moins 10 000 pas par jour. Vous réduirez le risque de toutes sortes de problèmes de santé et donc aussi le risque de dépenses médicales.50. En mai, tonte à l'arrêt Oui, c'est l'action du Vif qui consiste à ne pas tondre son gazon en mai. C'est bon pour l'environnement, et non seulement vous faites des économies de tondeuse, mais vous économiserez aussi beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent, non ?