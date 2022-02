Les infections au Covid continuent à baisser, même si le nombre de tests réalisés a également fortement diminué. La province de Luxembourg reste particulièrement touchée. Qu'en est-il dans votre commune ?

Entre le 29 janvier et le 4 février, 28.815 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit un recul de 40%. Nettement moins de tests ont cependant été effectués, à savoir 82.000 (-29%).Toutes les provinces en baisse Sur les 14 derniers jours, l'incidence du virus était de 4.662 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique.La baisse des cas s'observe dans l'ensemble du pays. Toutes les provinces ainsi que la Région bruxelloise présentent une tendance à la baisse, même si le nombre tests réalisés a diminué. C'est en Flandre occidentale (- 47%) et à Bruxelles (+44,4%) que la baisse est la plus marquée.En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d'Anvers compte le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus (32.235 cas). Sur les 14 derniers jours, toutes les provinces affichent une incidence supérieure à 4.000 cas pour 100.000 habitants: les provinces du Luxembourg (7.321), de Namur (5.222), et du Brabant wallon (4.993) sont les plus touchées.Le nombre d'hospitalisations diminue Entre le 1er et le 7 février, il y a eu en moyenne 342 patients admis à l'hôpital et positifs au Covid-19, soit une diminution de 6% par rapport à la période de référence précédente, ressort-il mardi matin des données de l'Institut de santé publique Sciensano.Quelque 4.329 personnes positives au Sars-CoV-2 séjournent actuellement à l'hôpital (+6%), dont 442 patients traités en soins intensifs (+9%).Au cours de cette période, 37 personnes en moyenne sont décédées par jour après avoir été testées positives (+25%).Un taux de positivité en baisse Le taux de positivité baisse de 5,5% et atteint les 40,5% et plus de 99% des cas sont attribués au variant Omicron.Chez vousLa carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas, mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Un chiffre de 1.000 signifie par exemple que 1% de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Tous les communes (581 sur 580), sauf une, dépassent largement l'incidence de 1000. Parmi les 10 communes les plus touchées, 8 se trouvent dans la province de Luxembourg : Herbeumont (8167), Saint-Léger (7965), Fauvillers (7.913), et Tintingy (7.758) affichent les taux d'incidence les plus élevés du pays. Une seule commune, Herstappe, ne comptabilise aucun cas de coronavirus.