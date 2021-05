"Les indicateurs vont dans le bon sens mais il ne faut pas baisser la garde"

Les indicateurs de l'épidémie continuent de progresser dans le bon sens, a déclaré vendredi le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du Centre de crise et de l'Institut de santé publique Sciensano. "On récolte de plus en plus les fruits de la campagne de vaccination", s'est-il réjoui, ajoutant qu'il ne faut cependant pas baisser la garde.

2 Fois partagé

Fois partagé













"Le taux de contamination, les hospitalisations et les décès continuent de baisser de manière tellement significative qu'ils ont diminué de moitié par rapport au pic de la troisième vague", a fait savoir le virologue. Le virus circule cependant toujours et on constate un rajeunissement de la population touchée. Il s'agit d'une "tendance logique dans la mesure où la vaccination a été massivement implémentée chez les personnes les plus âgées et qui sont donc les premières à être convenablement protégées". Lire aussi: Peter Piot: "Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire" "Le taux de contamination, les hospitalisations et les décès continuent de baisser de manière tellement significative qu'ils ont diminué de moitié par rapport au pic de la troisième vague", a fait savoir le virologue. Le virus circule cependant toujours et on constate un rajeunissement de la population touchée. Il s'agit d'une "tendance logique dans la mesure où la vaccination a été massivement implémentée chez les personnes les plus âgées et qui sont donc les premières à être convenablement protégées".