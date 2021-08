Les experts du Gems et du Risk Assessment Group conseillent de continuer à porter des masques dans l'enseignement, compte tenu de l'évolution actuelle des chiffres relatifs au coronavirus, relatent vendredi Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg et la Gazet van Antwerpen vendredi.

Toutefois, il s'agit d'une obligation moins stricte que l'année scolaire précédente. Ainsi, les masques pourraient être retirés dans les écoles secondaires pendant un test - lorsque tout le monde est calme - ou lorsque les gens gardent leurs distances et que la ventilation est suffisante.

"En septembre surtout, les masques seront encore nécessaires", explique Geert Molenberghs, membre du Gems et biostatisticien (UHasselt/KU Leuven). "C'est une période délicate avec des enfants qui ont voyagé".

Les experts ont également élaboré de nouveaux niveaux d'alerte dans leurs conseils. Selon les chiffres actuels, nous sommes au niveau d'alerte 2, ce qui signifie que des masques buccaux et un dépistage hebdomadaire des élèves et des enseignants dans les écoles secondaires restent nécessaires. La semaine prochaine, il appartiendra aux autorités de prendre la décision finale sur la manière dont l'enseignement commencera le 1er septembre, indiquent les journaux.

