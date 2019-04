Les enseignants manifestent pour obtenir une revalorisation salariale

Entre 500 enseignants, selon la police, et un millier, selon les organisateurs, ont manifesté mercredi après-midi devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, situé place Surlet de Chokier à Bruxelles. Rassemblés en front commun, les syndicats enseignants réclamaient des conditions de travail et de rémunération plus attractives pour tous les métiers de l'enseignement.

© Belga