Les enfants peuvent rentrer à l'école en toute sécurité selon les pédiatres

Quelques cas d'enfants présentant un tableau inflammatoire prononcé, évoquant une forme de la maladie de Kawasaki et peut-être liée au Covid-19, ont été diagnostiqués récemment, notamment en Belgique. Cette complication est très rare et peut survenir à la suite d'autres maladies virales, ont assuré jeudi les pédiatres de la Belgian Pediatric Task Force et le Centre de crise.

.