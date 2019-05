Les résultats des élections ont des conséquences sur le financement public des partis politiques. Si le Vlaams Belang rafle la mise côté flamand, ce sont Ecolo et le PTB qui font une belle opération côté francophone.

Dans notre pays, le financement des partis est en grande partie public. Le but : éviter que des entreprises ou des fonds privés n'influencent trop les campagnes électorales et, par conséquent, les résultats des élections. Le financement, public donc, prend la forme d'une dotation annuelle versée mensuellement, et d'un montant forfaitaire par vote recueilli. Si côté flamand la KU Leuven a fait le calcul au lendemain des élections, L'Echo ...