La phase d'accélération de la contamination se poursuit très clairement dans tous les groupes d'âge et sur tout le territoire, ont indiqué les porte-parole interfédéraux Covid-19, Yves Van Laethem et Steven Van Gucht.

Le nombre moyen de nouvelles infections au coronavirus s'élevait à 2.466 par jour entre le 27 septembre et le 3 octobre, soit une augmentation de 57% par rapport à la période de sept jours précédente. La semaine dernière, Sciensano a observé des pics de plus de 3200 infections en une journée.La carte ci-dessous montre le nombre d'infections pour 100 000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge. Depuis début septembre, l'institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. 29 communes dépassent désormais une incidence de 500 sur les quatorze derniers jours. En tête, Molenbeek-Saint-Jean avec 807 cas ces quatorze derniers jours.