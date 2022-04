Tous les indicateurs liés à la pandémie de coronavirus en Belgique sont à la hausse, à l'exception des contaminations, indique Sciensano ce mardi. 3071 personnes sont actuellement hosptalisées suite à une infection au Covid en Belgique.

Alors que la Belgique est passée au code jaune du baromètre Covid il y a un mois et que les hospitalisations et les décès liés au Covid augmentent encore, les contaminations, elles, sont en baisse. Entre le 26 mars et le 1er avril, 10.351 nouvelles contaminations au Covid ont été dépistées en moyenne par jour, soit une diminution de 8% par rapport à la semaine précédente. Un nombre plus grand que celui du nombre d'infections d'il y a un mois. Nous étions alors à moins de 6.000 nouvelles contaminations en moyenne par jour. Vu la disponibilité des autotests et, sans doute, une moindre tendance à se faire tester, la présence du virus est probablement plus importante que ce qu'indiquent les chiffres officiels. Alors que nos voisins comme la Suisse ou l'Allemagne continuent de lever des restrictions sanitaires comme le port du masque dans les transports en commun, l'OMS a publié trois scénarios pour les mois à venir. Le scénario le plus probable aux yeux de l'organisation onusienne est le moins dramatique. Il table sur unebaisse graduelle de la gravitéde la maladie provoquée par le virus, grâce à une meilleure immunité des populations. Le variant Omicron représente désormais une minorité des cas en Belgique avec 11,2% des contaminations. Il est petit à petit remplacé par le sous-variant Omicron BA.2qui représente maintenant 88,3% des contaminations.Au cours des 7 derniers jours, une moyenne de plus de 38.900 tests ont été effectués par jour, avec un taux de positivité de 29,2% (-1,9%). Le taux de reproductionqui mesure le degré de contagiosité du virus est à la baisse par rapport à la semaine dernière pour retrouver l'équilibre. Il est actuellement tout juste au dessus de 1 : à 1,01. Le taux de reproduction représente le nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu'une personne malade en contamine en moyenne moins d'une autre et donc que l'épidémie progresse.Certaines communes restent plus touchées par le Covid. Une seule commune enregistre plus de 3.000 cas de Covid pour 100.000 habitants. Il s'agit de Zoutleeuw en Brabant flamand (3095). Cela signifie que, dans cette commune, plus de 3% de la population ont été infectés au cours des 14 derniers jours. Nonante-six communes dépassent les 2% de leur population infectée avec en tête: Vorselaar, Bornem et Vosselaar. Cependant, on est loin des communes qui dépassaient une incidence de 7000, au mois de janvier. Aujourd'hui, 245 communes restent sous une incidence de 1000 et comptent donc moins de 1% de leur population infectée. Aucune commune n'est exempte de cas de Covid sur les 14 derniers jours.Suite en dessous de l'infographie.Entre le 4 et le 18 mars, l'incidence du virus était de 1313 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Le nombre de cas diagnostiqués augmente dans toutes les provinces wallonnes sauf en province de Luxembourg (-11,6%). C'est dans la province de Namur que la hausse est la plus marquée avec une augmentation de 17,7% des cas sur la semaine écoulée. Suivie par la province du Brabant-wallon (+13,9%) et de la province de Liège (+7,8%). En Flandre, les contaminations sont en baisse dans toutes les provinces.En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d'Anvers compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus sur les sept derniers jours (16462 cas).L'Institut de santé publique Sciensano dénombre ce lundi 3.071 personnes hospitalisées en Belgique (en hausse de 8% par rapport à la semaine précédente), dont 185 en soins intensifs (+9%). Entre le 15 et le 21 mars, il y a eu en moyenne 215,6 admissions quotidiennes à l'hôpital pour cause de Covid-19, soit une hausse de 4% par rapport à la période de référence précédente de sept jours.Entre le 26 mars et le 1er avril, quelque 23 personnes (+9%) sont mortes en moyenne par jour des suites du coronavirus, portant le bilan à 30.575 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.