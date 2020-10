Un positionnement également soutenu par l'UCLouvain. L'infectiologue n'avait pas hésité ces dernières semaines à critiquer l'interprétation alarmiste des chiffres de l'épidémie en Belgique.

Depuis le début de la crise, les experts qui donnent leur avis sont nombreux. Parmi eux, l'infectiologue Jean-Luc Gala. Dans plusieurs médias, l'expert a vivement critiqué certaines décisions prises lors du comité de concertation de vendredi dernier. Jugeant auprès de nos confères de Het Laatste Nieuws que la situation n'était "pas si grave qu'elle en a l'air" et que l'on "surréagit". Et dans les colonnes de SudPresse que "la fermeture de l'Horeca ne repose sur rien."

Des propos dont se distancient aujourd'hui les Cliniques universitaires Saint-Luc, où Jean-Luc Gala est chef de clinique, et l'UCLouvain. Les Cliniques Saint-Luc jugeant ses interventions "contre-productives" et ses propos "contraires aux valeurs et au positionnement scientifique de l'institution".

L’UCLouvain comprend la position des Cliniques universitaires qui se distancient des propos tenus récemment par le Pr Jean-Luc Gala. Elle rappelle son attachement à la liberté du débat scientifique, essentiel pour les universités. https://t.co/CJ8PMY1ysB — UCLouvain (@UCLouvain_be) October 21, 2020

Déjà recadré par le ministre de la Santé

Des propos déjà recadrés ce mardi par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke sur le plateau de Terzake. "Ce que dit cet homme est incroyablement désinvolte" "Que dirait cet homme si nous devions annoncer, la semaine prochaine, que nous devons fermer la moitié des hôpitaux. Que ce n'est pas si mal? Que dirait-il si, à la mi-novembre, nous n'avons plus de lits disponibles en soins intensifs?"

"Deze man is onvoorstelbaar lichtzinnig. Je moet geen infectioloog zijn om te weten dat als je intensieve ziekenhuisbedden vollopen, en dat verdubbelt, we recht tegen de muur gaan."



Frank Vandenbroucke over professor Jean-Luc Gala #terzaketv pic.twitter.com/DNriRzRCaT — Terzake (@terzaketv) October 20, 2020

Et d'enchaîner : "Que dira-t-il lorsque, à la mi-novembre, tous les lits seront occupés ? Quand tous les 2.000 lits en soins intensifs du pays seront occupés par des patients Covid ? Qu'il n'y aura plus de place dans les hôpitaux pour les autres maladies graves ? Il ne faut pas être infectiologue pour voir que les lits en soins intensifs se remplissent et que si les chiffres continuent de doubler de la sorte, on va droit dans le mur. Fois 2, fois 2 fois 2, fois 2, ça fait beaucoup. Et ce sont des faits", a ensuite lâché la ministre de la Santé.

