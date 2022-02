En 2021, le nombre de testaments a augmenté de 11,2 % par rapport à 2020. Pour les mandats de protection extrajudiciaire, l'augmentation est de près de 16 %.

En 2021, le nombre de testaments enregistrés dans notre pays a augmenté de 11,2 % par rapport à 2020. Pour les mandats de protection extra-judiciaire, l'augmentation est de 15,8 %. C'est ce qui ressort du baromètre de la famille publié ce mercredi par la Fédération des notaires. En Belgique, 68 605 testaments qu'ils soient authentiques ou olographes ont été enregistrés l'année dernière dont une large majorité en Flandre (47 048). L'augmentation (+14%) y a également été la plus importante suivie de la Wallonie avec 17.302 testaments (+5,3%) et de Bruxelles avec 4.255 testaments (+6,8%).

"Garder le contrôle"

"Nous constatons que de plus en plus de personnes désirent conserver le contrôle sur ce qu'il adviendra de leur héritage. Le testament reste le meilleur instrument en la matière" , indique le notaire Sylvain Bavier, porte-parole de Notaire.be. "Le conjoint ou les enfants du testateur ont toujours droit à une partie de son héritage, car ils ne peuvent pas être déshérités. Pour le reste, il est libre d'en faire ce qu'il veut. Sans testament, l'héritage sera divisé conformément à la loi," explique Sylvain Bavier.

Inquiétude sur la santé

Le nombre de mandats de protection extrajudiciaire est également en hausse. L'année dernière, 68 329 (+15,8 %) de ces contrats ont été conclus dans notre pays, dont 5 081 en Wallonie (+22,1%) et 2 694 à Bruxelles (+14,8%). Grâce au mandat de protection extrajudiciaire, il possible de désigner une ou plusieurs personnes pour gérer son patrimoine. Par exemple, payer ses factures, gérer un compte en banque, remplir sa déclaration d'impôt, ... Le mandat peut également définir quand et à quelles conditions les personnes mandatées peuvent mettre l'habitation en vente ou en location. En pratique, le mandat est souvent attribué au conjoint ou à un ou plusieurs enfants. "Les gens sont encore plus préoccupés par leur santé qu'avant" explique le notaire Joni Soutaer. "Nous percevons plus que par le passé une inquiétude de nos clients liée à leur état de santé. En cas de maladie ou d'accident menant à une incapacité, le mandat de protection extrajudiciaire permet la poursuite de la gestion de leur patrimoine", ajoute le notaire Sylvain Bavier.

