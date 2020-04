Les chercheurs de l'UGent constatent à nouveau, via leur "baromètre de la motivation", une forte baisse de la motivation des citoyens pour respecter les règles de confinement.

La semaine dernière, seulement 55,4 % des personnes interrogées par les chercheurs de l'université de Gand déclaraient qu'elles étaient tout à fait d'accord avec les mesures de confinement. Au début du "lockdown", ce pourcentage était encore de 80,7 %. "La lassitude frappe", concluent les chercheurs dans le quotidien flamand De Morgen.

Le groupe de psychologues qui a travaillé sur le sujet constate que la motivation des citoyens diminue et que la population ressent de plus en plus l'obligation de respecter les limites. Ce changement est important car il permet de prévoir si la population continuera à respecter les mesures ou commencera à faire preuve de nonchalance.

Depuis le début du blocage (19-22 mars), le respect des mesures s'affaiblit progressivement. "Le déclin est assez progressif, avec quelques poussées frappantes", semble-t-il. "Par exemple, il semble y avoir une plus forte baisse de motivation au début des vacances de Pâques et à la suite des conseils de sécurité du 15 avril et du 24 avril".

Lire aussi:Notre société coupée en deux au sujet du déconfinement

Cependant, on observe également une augmentation marquée du respect des règles après le 7 avril, "jour où la cellule de crise a affiné certaines mesures, comme la possibilité pour les personnes âgées de se reposer sur un banc dans un parc", selon les chercheurs. Ils demandent que le gouvernement motive, inspire et soude la population. "Sans une motivation suffisante et de qualité, la population commence à ignorer les mesures". Dans ce cas, l'engagement volontaire des citoyens se transforme en "obligation", le sentiment de devoir suivre les mesures, par exemple pour éviter les critiques ou une amende.

Besoins psychologiques fondamentaux

Le vendredi 24 avril, le Conseil national de sécurité a énoncé une série de mesures d'assouplissement des règles de confinement. Elles donnent un horizon à la population, bien que l'introduction de ces mesures soit conditionnelle et que des choix difficiles ont dû être faits. "Nos contacts sociaux seront nécessairement réduits pendant une période encore plus longue. Plus que jamais, il faut faire preuve de persévérance pendant ce marathon populaire", déclare l'équipe de recherche.

Nos besoins psychologiques, en particulier, sont sous pression. Malgré l'annonce de ces mesures d'assouplissement, les participants semblent avoir connu un engagement nettement moindres le week-end dernier.

"Le gouvernement a offert un certain horizon de sortie, mais les mesures étaient conditionnelles. Il ne fait aucun doute que la population a également pris conscience le week-end dernier que cette crise du coronavirus et les mesures strictes qui l'accompagnent pourraient se poursuivre pendant très longtemps. Comme nous ne pourrons pas rencontrer les membres de notre famille à court terme, notre engagement a été immédiatement interrompu. Nous nous sentons plus enfermés que jamais".

L'enquête montre également une augmentation significative des plaintes pour anxiété et dépression depuis le week-end dernier. Depuis le 19 mars, 23.845 participants ont répondu à l'étude de l'UGent.

La semaine dernière, seulement 55,4 % des personnes interrogées par les chercheurs de l'université de Gand déclaraient qu'elles étaient tout à fait d'accord avec les mesures de confinement. Au début du "lockdown", ce pourcentage était encore de 80,7 %. "La lassitude frappe", concluent les chercheurs dans le quotidien flamand De Morgen. Le groupe de psychologues qui a travaillé sur le sujet constate que la motivation des citoyens diminue et que la population ressent de plus en plus l'obligation de respecter les limites. Ce changement est important car il permet de prévoir si la population continuera à respecter les mesures ou commencera à faire preuve de nonchalance. Depuis le début du blocage (19-22 mars), le respect des mesures s'affaiblit progressivement. "Le déclin est assez progressif, avec quelques poussées frappantes", semble-t-il. "Par exemple, il semble y avoir une plus forte baisse de motivation au début des vacances de Pâques et à la suite des conseils de sécurité du 15 avril et du 24 avril".Cependant, on observe également une augmentation marquée du respect des règles après le 7 avril, "jour où la cellule de crise a affiné certaines mesures, comme la possibilité pour les personnes âgées de se reposer sur un banc dans un parc", selon les chercheurs. Ils demandent que le gouvernement motive, inspire et soude la population. "Sans une motivation suffisante et de qualité, la population commence à ignorer les mesures". Dans ce cas, l'engagement volontaire des citoyens se transforme en "obligation", le sentiment de devoir suivre les mesures, par exemple pour éviter les critiques ou une amende. Le vendredi 24 avril, le Conseil national de sécurité a énoncé une série de mesures d'assouplissement des règles de confinement. Elles donnent un horizon à la population, bien que l'introduction de ces mesures soit conditionnelle et que des choix difficiles ont dû être faits. "Nos contacts sociaux seront nécessairement réduits pendant une période encore plus longue. Plus que jamais, il faut faire preuve de persévérance pendant ce marathon populaire", déclare l'équipe de recherche.Nos besoins psychologiques, en particulier, sont sous pression. Malgré l'annonce de ces mesures d'assouplissement, les participants semblent avoir connu un engagement nettement moindres le week-end dernier."Le gouvernement a offert un certain horizon de sortie, mais les mesures étaient conditionnelles. Il ne fait aucun doute que la population a également pris conscience le week-end dernier que cette crise du coronavirus et les mesures strictes qui l'accompagnent pourraient se poursuivre pendant très longtemps. Comme nous ne pourrons pas rencontrer les membres de notre famille à court terme, notre engagement a été immédiatement interrompu. Nous nous sentons plus enfermés que jamais". L'enquête montre également une augmentation significative des plaintes pour anxiété et dépression depuis le week-end dernier. Depuis le 19 mars, 23.845 participants ont répondu à l'étude de l'UGent.