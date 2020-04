Les agents de la police fédérale de la route invités à coudre des masques

Les policiers et les administratifs de la police fédérale des autoroutes (WPR) sont "invités" à coudre des masques en tissu pour préparer le déconfinement et lutter contre la propagation du coronavirus, selon une note officielle dont les journaux Sudpresse relaient des extraits jeudi. Les heures prestées en couture compteraient en outre dans le cadre du télétravail pour celles et ceux qui n'ont pas assez de travail pour remplir une journée.