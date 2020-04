Les académies en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui dispensent un enseignement artistique à horaire réduit, resteront fermées jusqu'au 30 juin prochain, a indiqué la ministre francophone de l'Éducation, Caroline Désir, en se fondant sur les décisions annoncées vendredi dernier par le Conseil national de Sécurité (CNS) pour organiser un déconfinement très progressif à la suite de la pandémie de coronavirus.

Cette mesure figure dans une circulaire adressée samedi par la ministre à tous les établissements de la Fédération détaillant pour la partie francophone du pays le progressif retour à l'école des enfants et jeunes, à partir du 18 mai prochain (au plus tôt).

Les membres du personnel sont en dispense de service pour cause de force majeure

Mme Désir (PS) indique encore qu'un groupe de travail sera constitué "pour traiter tous les impacts de cette situation exceptionnelle et envisager la préparation de la prochaine rentrée" scolaire, en septembre prochain.

