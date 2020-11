Il y a une légère diminution du nombre de cas par 1.000 résidents dans les maisons de repos par rapport à la semaine précédente, alors que nous constatons une légère augmentation en Flandre, a indiqué vendredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19 lors de la conférence de presse du Centre de crise.

"Du 11 au 17 novembre, on a eu en Wallonie un taux de 45 pour 1.000 résidents, avec 48 la semaine précédente, et 19 à Bruxelles comparé aux 25 de la semaine qui a précédé", a précisé Yves Van Laethem.

Dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins (MR/MRS) où il y a eu au moins un cas, les chiffres sont très proches dans les trois régions cette semaine-ci par rapport à la semaine précédente, selon le porte-parole. "En l'occurrence pour cette semaine-ci, elles sont 42% en Flandre, 63% en Wallonie et 50% à Bruxelles."

Concernant la présence de clusters, c'est-à-dire la présence d'au moins 10 cas, il y a une stabilisation de la situation dans les trois régions du pays avec 19% des MR/MRS concernées en Flandre, 28% en Wallonie et 15% à Bruxelles.

