Votre facture d'électricité et de gaz ne cesse de monter. Le Vif organise un live ce jeudi midi avec Julie Frère et Stéphane Dochy de Test-Achats pour répondre à vos questions.

Baisse de la TVA, chèque énergie... : des mesures de soutien ont été décidées pour alléger la facture d'électricité des ménages. Que dois-je faire pour les obtenir? Quel contrat choisir pour avoir le meilleur tarif ?

Julie Frère et Stéphane Dochy de Test-Achats répondront à vos questions sur le site du Vif ce jeudi entre 12h30 et 13h30. Posez-les dès à présent via le formulaire ci-dessous.

