Le Vif organise un live ce vendredi midi avec Sophie Lenoble, porte-parole de la Creg, pour répondre à vos questions.

Les prix du gaz et de l'électricité s'envolent: le prix du gaz a encore augmenté pour atteindre un nouveau record. Vous vous demandez à quel contrat de gaz et d'électricité souscrire ? Ce que vous pouvez faire en tant que consommateur pour limiter les dégâts ?

Ce vendredi, Sophie Lenobre, porte-parole de la Creg, répond à vos questions sur le site du Vif entre 12h et 13h30. N'hésitez pas à déjà poser votre question en utilisant le formulaire ci-dessous.

Les prix du gaz et de l'électricité s'envolent: le prix du gaz a encore augmenté pour atteindre un nouveau record. Vous vous demandez à quel contrat de gaz et d'électricité souscrire ? Ce que vous pouvez faire en tant que consommateur pour limiter les dégâts ? Ce vendredi, Sophie Lenobre, porte-parole de la Creg, répond à vos questions sur le site du Vif entre 12h et 13h30. N'hésitez pas à déjà poser votre question en utilisant le formulaire ci-dessous.