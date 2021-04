Depuis plus d'une semaine, la moyenne des nouveaux cas de Covid en Belgique est en diminution. La moyenne des admissions à l'hôpital présente, elle aussi, une légère baisse. En revanche, la moyenne des décès et le taux de posivitité ne cessent d'augmenter.

Entre le 2 et le 8 avril, 3.558 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, une baisse de 20% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 925.476 cas ont été diagnostiqués.Sur les 14 derniers jours, l'incidence du virus était de 488 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique, un chiffre en diminution de 7%. Le nombre de cas diagnostiqués baisse toujours dans toutes les provinces, sans exception. On observe la diminution la plus marqué dans la province de Namur (-28,5%) suivi du Brabant Wallon (-26%). C'est dans la province de Luxembourg que la baisse est la moins marquée (-6,7%).En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la Flandre orientale compte le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus (3.385 cas). En termes d'incidence sur les 14 derniers jours, les provinces de Namur et de Luxembourg restent les régions plus les touchées avec respectivement 801 et 770 infections pour 100.000 habitants.Entre le 5 et le 11 avril, 254,1 malades ont été admis à l'hôpital en moyenne chaque jour en raison de leur contamination au coronavirus. Cet indicateur est en baisse de 3% par rapport à la période de sept jours précédente. Les hôpitaux soignent 3.084 patients. Les soins intensifs traitent 899 malades. Sur la même période, 43,1 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+46,6%), portant le bilan à 23.473 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,99, un indicateur qui reste stable ces derniers jours. Il s'agit du nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu'une personne contaminée en infecte en moyenne plus d'une autre et donc que l'épidémie tend à s'accélérer. Le taux à l'échelle de la Belgique est calculé sur base des hospitalisations.Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués est de 8,9% sur les 7 derniers jours. Cet indicateur, qui était à 8% milieu de semaine dernière, présente une tendance à la hausse (+1,1%). Cela signifie que sur 100 tests effectués, 8,9 personnes en moyenne sont positives. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de positivité ne devrait pas dépasser 5% pendant au moins deux semaines afin de pouvoir considérer que l'épidémie est sous contrôle. Le gouvernement belge avait avancé le taux de 3% pour parler d'assouplissement. Près de 45.200 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement (-29%).La carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Depuis début septembre, l'Institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Un chiffre de 1.000 signifie par exemple que 1% de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. 21 communes dépassent une incidence de 1000, avec en tête Vaux-sur-Sûre (1.604), Tellin (1.515) et Bertogne (1.422).Le seuil d'alerte le plus élevé du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) est de 960. En Belgique, 27 des 581 communes dépassent le seuil d'alerte européen. Seule une commune ne comptabilise aucun cas de coronavirus: Herstappe.