Des concentrations d'ozone élevées ont été mesurées samedi en Belgique.

Le seuil européen d'information de 180 µg/m3 a été franchi dans trois points de mesure en Flandre, à savoir Gand (198 µg/m³), Destelbergen (191 µg/m³) et Moerkerke (182 µg/m³), indique samedi la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) sur Twitter.

A titre préventif, les personnes particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de problèmes respiratoires...) doivent éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein air entre 12h et 22h. De plus, il est recommandé à chacun de s'abstenir de tout effort physique soutenu (par exemple le jogging) durant cette période.

L'ozone qui se produit lors de grandes chaleurs est dû à l'action des rayons ultraviolets du soleil sur les polluants présents dans l'atmosphère, issus en grande partie du trafic automobile. L'Union européenne s'est donné comme objectif à long terme de ne pas dépasser le seuil journalier de 120 µg/m3.