Après des années d'escalade menaçante durant la Guerre froide, la politique mondiale est à nouveau en proie à un conflit nucléaire potentiel. Maintenant que la guerre fait rage en Ukraine, aucune décision géopolitique n'est prise sans savoir que ces armes existent. Il est important de savoir comment elles déterminent l'équilibre des forces entre les pays. Quel est l'état de l'arsenal nucléaire mondial ? " Il est temps de repenser fondamentalement les armes nucléaires. "

Qui possède des armes nucléaires?

Qui possède des armes nucléaires?Aujourd'hui, les États-Unis et la Russie possèdent environ 90 % des armes nucléaires du monde. C'est un héritage de la Guerre froide. A certains moments, les superpuissances disposaient de dizaines de milliers d'armes nucléaires. Aujourd'hui, on estime que les deux pays en possèdent entre 5 000 et 6 000, bien qu'il soit généralement admis que la Russie en possède plusieurs centaines de plus que les États-Unis.Toutes ces armes ne sont pas immédiatement prêtes à être utilisées. Certaines sont même prêtes à être détruites en vertu d'accords de prolifération antérieurs. "Pourtant, les deux pays disposent de suffisamment d'ogives nucléaires prêtes à conduire à un conflit", déclare Tom Sauer, professeur de relations internationales à l'université d'Anvers et spécialiste des armes nucléaires. Il y a suffisamment d'armes déployables pour déclencher immédiatement une guerre nucléaire, et en plus de cela, il y a de grandes réserves.Cependant, les deux superpuissances ne sont pas les seules à posséder des armes nucléaires. Sauer divise les autres pays en différents groupes. "Il y a la Chine, le Royaume-Uni et la France, qui sont également les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU avec les États-Unis et la Russie. Ces pays ont tous signé le traité de non-prolifération nucléaire à la fin des années 1960 afin d'empêcher toute nouvelle expansion des arsenaux nucléaires. En signant ce traité, ils ont été reconnus comme des 'États nucléaires'. Ils disposent donc 'officiellement' d'armes nucléaires."Il y a aussi des pays qui n'ont pas signé ce traité. Ces pays n'avaient pas d'armes nucléaires à l'époque, mais ils en ont maintenant. Il s'agit donc de pays disposant "officieusement" d'armes nucléaires. Il s'agit de l'Inde, du Pakistan et d'Israël. Enfin, il y a la Corée du Nord, qui a initialement signé le traité, mais qui s'en est retirée afin de développer des armes nucléaires.Comme indiqué précédemment, ces pays sont des puissances nucléaires beaucoup plus petites que les États-Unis et la Russie, mais le changement semble imminent en Chine. "La Chine a longtemps pensé que 300 ogives nucléaires étaient suffisantes, mais ces dernières années, elle a augmenté sa capacité."La France et le Royaume-Uni en ont entre 200 et 300, le Pakistan et l'Inde en ont un peu plus de 150. La plus petite puissance nucléaire est la Corée du Nord, où les estimations se situent autour de 50 armes. Israël est notoirement secret sur ses capacités et n'a jamais effectué d'essai public, mais on pense que l'Etat hébreu possède aussi des armes nucléaires.De quelles armes s'agit-il? Les armes nucléaires se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Il existe de nombreuses différences entre les dégâts que peuvent causer les différents types de bombes. La distinction la plus importante est celle entre les bombes atomiques "ordinaires" et les bombes thermonucléaires. La première est une bombe beaucoup plus petite et plus légère qui fait également moins de dégâts. Les bombes thermonucléaires, souvent appelées bombes à hydrogène ou bombes H, sont des armes nucléaires qui obtiennent leur puissance explosive extrême grâce au processus de fusion nucléaire. Ces bombes ont le potentiel de faire beaucoup plus de dégâts qu'une bombe atomique sans fusion.Une autre différence importante réside dans les objectifs pour lesquels elles sont utilisées. Les armes nucléaires dites "stratégiques" servent principalement à frapper des cibles stratégiques, telles que des villes, des ports ou des bases militaires. Elles ne sont donc pas utilisées dans des zones de guerre, mais pour frapper d'autres États là où ça fait mal, et pour détruire leurs infrastructures. Les armes nucléaires tactiques sont utilisées sur le champ de bataille. Elles ne sont donc pas utilisées pour une guerre totale de destruction, mais plutôt dans le cadre d'une guerre limitée."On pense souvent, à tort, que les armes tactiques font moins de dégâts. C'est faux", dit Sauer. "Les armes nucléaires tactiques, comme celles de Kleine Brogel dans le Limbourg, peuvent souvent être ajustées. Vous pouvez faire en sorte qu'elles fassent relativement peu de dégâts, mais elles peuvent aussi être dix fois plus puissantes que la bombe lâchée sur Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à présent, aucune arme nucléaire tactique n'a jamais été utilisée."En politique internationale, c'est le paradigme de la "destruction mutuelle assurée" ou MAD qui prévaut. Selon ce principe, les armes nucléaires peuvent servir de moyen de dissuasion et ne seront donc jamais effectivement utilisées. Le raisonnement est le suivant : si deux superpuissances possèdent des armes nucléaires, elles s'abstiendront toutes deux de les utiliser, car elles savent que des représailles pourraient être très néfastes pour elles. Selon ce raisonnement, les armes nucléaires favorisent en fait la paix et la stabilité, car elles garantissent que les guerres ne peuvent jamais dégénérer complètement. Depuis très longtemps, ce paradoxe étonnant est un argument important en faveur d'une plus grande prolifération. Pour l'instant, la théorie s'est toujours vérifiée : les seules bombes nucléaires jamais larguées par les Américains sur le Japon datent de l'époque où les États-Unis étaient la seule superpuissance nucléaire.Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une démarche risquée, que se passera-t-il si jamais ça tourne mal ? "Cette théorie repose sur une hypothèse de rationalité, mais on ne peut pas toujours compter là-dessus", déclare Sauer. "La décision de Poutine d'envahir l'Ukraine n'était pas rationnelle, mais il l'a quand même fait. On sait que les échelons supérieurs du pouvoir sont souvent moins rationnels qu'on ne le pense, il est donc très dangereux de considérer les armes nucléaires de cette manière."Selon Sauer, il existe des exemples qui prouvent que la théorie est fausse. L'Inde et le Pakistan, par exemple, sont des puissances nucléaires qui sont en conflit l'une avec l'autre depuis des années, entraînant de nombreuses effusions de sang. "En 2019, il y a même eu des batailles aériennes, la situation là-bas est très volatile, est-ce donc cela la paix et la stabilité que les armes nucléaires sont censées garantir ?". Enfin, il fait également référence au fait que la majorité des pays ne sont pas satisfaits de la situation actuelle. "En 2017, les deux tiers des pays ont décidé d'interdire les armes nucléaires dans le cadre du traité des Nations unies sur l'interdiction des armes nucléaires. Seuls les pays de l'OTAN et les autres puissances nucléaires ont tenu bon à l'époque. Ce ne sont que les grandes puissances nucléaires qui sont en faveur. Il est temps de repenser fondamentalement les armes nucléaires et la manière dont nous voulons faire face aux menaces nucléaires à l'avenir".L'histoire récente de la politique internationale est caractérisée par des rapprochements et des rejets constants dans les négociations sur les armes nucléaires. À la fin des années 1960, il y a eu le traité de non-prolifération. Dans les années 1970, il y a eu les accords SALT, dans les années 1990, il y a eu START 1 et 2 et en 2010, il y a même eu NEW START. Malgré ces tentatives de négociation, la situation n'a cessé de s'envenimer. La détente des années 1970 n'a pu empêcher la Guerre froide de reprendre de plus belle dans les années 1980. Tout comme la situation actuelle n'a pu être évitée par les traités conclus entre la Russie et les États-Unis depuis la chute de l'Union soviétique. Même si des progrès importants sont parfois réalisés au cours de ces négociations, l'épée de Damoclès nucléaire pourrait bientôt être à nouveau suspendue au-dessus de nos têtes."Tant que les armes nucléaires existent, le risque demeure", déclare Sauer. "J'ai le sentiment que les gens ont oublié que cette menace existe, alors qu'un seul conflit peut suffire à rendre le sujet à nouveau d'actualité et à nous faire poser des questions que nous aurions dû nous poser il y a 20 ans."