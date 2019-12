"Le PS ne veut absolument pas gouverner avec la N-VA", déduit vendredi le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) des propos tenus la veille par le président du PS, Paul Magnette. S'il assure que son parti est toujours prêt à s'engager pour aboutir à une solution au fédéral, le nationaliste flamand souligne qu'il faudrait qu'un éventuel accord contienne "à boire et à manger pour les partisans de la N-VA".

Jeudi soir, M. Magnette a estimé que Bart De Wever, par ses attaques verbales des derniers jours, avait "tout fait pour ne pas être désigné informateur". Le socialiste a par ailleurs une nouvelle fois qualifié la N-VA de parti "dangereux" qui "veut la fin de la Belgique et de la Sécurité sociale".

Dans les rangs des nationalistes flamands, on a vraisemblablement très peu goûté ces propos. "Nous avons toujours été constructifs. Je pense que l'on peut décoder la déclaration de Magnette par: 'le PS ne veut absolument pas gouverner avec la N-VA'. Dans ces conditions, c'est aux socialistes de savoir et d'examiner s'ils peuvent former une autre majorité", a commenté M. Jambon sur les ondes de Radio 1. Le ministre-président flamand balaye en outre les assertions selon lesquelles son parti n'est pas disposé à faire des concessions.

"J'ai négocié l'accord de gouvernement flamand. Si vous le comparez avec le programme de la N-VA, vous constaterez des différences, preuve que nous pouvons faire des compromis. Il faut toutefois qu'il reste un peu de votre vin lorsque vous y ajoutez de l'eau", a-t-il illustré.

Quant aux déclarations acérées de M. De Wever, selon lequel "un solide dentifrice flamand" serait nécessaire pour laver la "bouillie rouge-verte" contenue dans la note de M. Magnette, Jan Jambon pense que ces propos reflètent une réalité. "La facture est envoyée à la Flandre entrepreneuriale tandis que les avantages sont pour les électeurs wallons", estime-t-il.

Belga