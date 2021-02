Le ministère public de Flandre orientale demande au tribunal de poursuivre neuf membres de l'organisation de jeunesse d'extrême droite Schild & Vrienden.

Selon les informations du Morgen, les neuf personnes sont accusées de violer la loi antiraciste. Le député Dries Van Langenhove est également soupçonné d'incitation à la haine et de vente d'une arme prohibée.

Schild en Vrienden a été fondé au début de 2017 par Dries Van Langenhove, étudiant en droit. L'organisation se présente comme un mouvement de jeunesse "de droite, conservateur et nationaliste flamand". Cependant, en 2018, le programme Pano de la VRT a réussi à consulter les groupes privés Facebook de Schild & Vrienden. Les réalisateurs sont tombés sur des milliers de messages qui peuvent être considérés comme racistes, antisémites, sexistes et violents.

Suite à cette diffusion, le ministère public a ouvert une enquête. Il demande aujourd'hui de poursuivre neuf suspects. On savait déjà que Dries Van Langenhove était l'un d'entre eux, car le 21 janvier 2021, le procureur général a demandé la levée de son immunité parlementaire. Selon les informations publiées par De Morgen, il est soupçonné d'incitation à la discrimination, à la haine et à la violence, de diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, et d'appartenance ou de collaboration avec un groupe qui prône la discrimination ou la ségrégation. Ce sont toutes des infractions à la législation antiraciste.

Parmi les huit autres personnes, dont le procureur demande la poursuite, on trouve un employé du groupe parlementaires européens du Vlaams Belang, le président d'une branche locale du Vlaams Belang en Flandre orientale et le fondateur du site "Make Vlaenderen Great Again".

