Le masque sera bientôt obligatoire le long de la digue dans toutes les communes côtières, a décidé vendredi la gouverneure de Flandre occidentale faisant fonction, Anne Martens, selon une information du journal Krant van West-Vlaanderen confirmée à l'agence Belga par la gouverneure. L'objectif est d'harmoniser la mesure, alors que Blankenberge, Nieuport et Zeebrugge notamment ont déjà rendu le port du masque obligatoire sur leurs digues.

Le Conseil national de sécurité a imposé jeudi le port du masque dans les rues commerçantes et les endroits à forte fréquentation, publics comme privés.

Après concertation avec les bourgmestres des communes côtières, Mme Martens a décidé d'étendre l'obligation de porter un masque sur la digue à toutes les communes.

"Il s'agit d'une décision provinciale. Tous les bourgmestres ne comptaient pas rendre le masque obligatoire sur la digue mais je voulais avant tout une information claire et uniforme", a souligné la gouverneure.

La mesure est en cours de rédaction et devrait entrer en vigueur dès samedi.

