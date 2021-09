Le MR ne peut envisager l'extension du pass sanitaire à certains secteurs que si cette mesure est proportionnée, limitée dans le temps et que son efficacité est prouvée, dans le but d'éviter des fermetures de secteurs, a affirmé la vice-Première ministre Sophie Wilmès à la RTBF.

"Le MR ne sera jamais pour une société de pass et de contrôles. Car si l'objectif est de pousser les gens à se faire vacciner - une obligation vaccinale de facto -, alors c'est un coup de canif dans le contrat passé avec les citoyens, à qui l'on a dit que (la vaccination) se faisait sur base volontaire", a exposé l'ex-Première ministre.

Mais si l'extension du pass sanitaire est destinée à diminuer la circulation du virus, "elle pourrait s'envisager" pour autant que la mesure soit "proportionnée, limitée dans le temps et que son efficacité soit prouvée".

Lire aussi > Covid Safe Ticket: la bonne idée belge qui tourne doucement au vinaigre communautaire

Car si la question devait se poser, à un moment, de (re-)fermer des secteurs de l'économie ou d'étendre le pass sanitaire, "alors nous ne serons jamais pour la fermeture des secteurs ou leur non-réouverture", a expliqué la réformatrice.

"Si la réponse à l'échec de la vaccination à Bruxelles, c'est le pass sanitaire, alors j'entends qu'on nous explique où, pourquoi, combien de temps et avec quelle efficacité", a-t-elle insisté.

"Le MR ne sera jamais pour une société de pass et de contrôles. Car si l'objectif est de pousser les gens à se faire vacciner - une obligation vaccinale de facto -, alors c'est un coup de canif dans le contrat passé avec les citoyens, à qui l'on a dit que (la vaccination) se faisait sur base volontaire", a exposé l'ex-Première ministre. Mais si l'extension du pass sanitaire est destinée à diminuer la circulation du virus, "elle pourrait s'envisager" pour autant que la mesure soit "proportionnée, limitée dans le temps et que son efficacité soit prouvée". Car si la question devait se poser, à un moment, de (re-)fermer des secteurs de l'économie ou d'étendre le pass sanitaire, "alors nous ne serons jamais pour la fermeture des secteurs ou leur non-réouverture", a expliqué la réformatrice. "Si la réponse à l'échec de la vaccination à Bruxelles, c'est le pass sanitaire, alors j'entends qu'on nous explique où, pourquoi, combien de temps et avec quelle efficacité", a-t-elle insisté.