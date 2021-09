Le parquet vérifie si le chasseur qui a trouvé Jürgen Conings n'a pas tenté de voler son arme

Une enquête a été ouverte pour déterminer si le chasseur (N. H.) qui a découvert le corps sans vie de Jürgen Conings, le 20 juin dernier, a tenté de voler le pistolet-mitrailleur en possession du militaire, a confirmé samedi le parquet du Limbourg. Le chausseur est également soupçonné de détention d'armes et munitions sans permis et de violation du droit à la vie privée et du droit à l'image.

N.H. aurait en effet filmé le cadavre de Jürgen Conings et vendu les images à un média allemand. L'enquête sur ces trois points est toujours en cours, a précisé samedi le parquet. Lire aussi: Jürgen Conings n'a fait que 800 pas après sa disparition Le corps sans vie de Jürgen Conings avait été retrouvé dans le Dilserbos, dans le parc national de Haute Campine. Le militaire en cavale, aux sympathies d'extrême-droite, qui avait menacé de s'en prendre aux structures de l'Etat, à une mosquée et à plusieurs personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst, était en possession d'un fusil de chasse mais aussi d'un pistolet-mitrailleur P90 de la Défense. Cette arme-là, capable de percer des gilets pare-balles, ne se trouvait plus à côté du corps du militaire. Elle avait été retrouvée cachée sous des racines d'arbre. Lire aussi: Un Jürgen Conings wallon, c'est possible Les enquêteurs n'excluent pas que l'arme ait pu être cachée par le chasseur, qui aurait pu être désireux d'étoffer sa collection d'armes. L'enquête a révélé que Jürgen Conings s'était donné la mort avec une arme à feu, rapidement après sa disparition vu l'état de décomposition avancé dans lequel le corps a été retrouvé.