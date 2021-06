La Vivaldi fédérale s'entend sur une résolution qui fait de la Belgique le cinquième pays à mettre en garde le régime de Xi Jinping. Samuel Cogolati (Ecolo), à l'initiative du texte initial, se dit "ému et fier". Le texte final contient toutefois une note de prudence.

Cela reste une mise en garde symbolique, mais elle est d'importance: le parlement belge se prépare à mettre garde contre un risque sérieux de génocide" dans la région automne du Xinjiang, en Chine, contre la minorité Ouïghoure, de confession musulmane.Dans un texte amendé, initalement dévoilé par l'agence Belga, les sept partis de la coalition Vivaldi fédérale (socialistes, libéraux, écologistes et CD&X) s'entendent pour reconnaître ce "risque sérieux de génocide" et condamnent les "crimes de persécution et les violations massives des droits humains dans la région autonome du Xinjiang qui peuvent être constitutives de crimes contre l'humanité". L'initiative émanait initalement des écologistes. Samuel Cogolati, député Ecolo, est d'ailleurs l'une des dix personnalités européennes visées par des sanctions chinoises, suite à son implication dans ce dossier. Dans une réaction au Vif, il se dit "ému et fier" de l'adoption prochaine de cette résolution.En votant ce texte, la Chambre rejoindrait les parlements néerlandais, canadien et britannique ainsi que l'administration du président américain Joe Biden dans la condamnation de ce "risque de génocide".Un bémol, toutefois, dans le compromis trouvé par la Vivaldi, suite à des auditions menées en commission parlementaire: il est question d'un "risque de génocide" et non d'un "génocide". C'est un avertissement et une note de prudence à l'encontre de la Chine.La reconnaissance d'un risque sérieux de génocide implique l'adoption de mesures préventives, conformément à la convention internationale de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. La proposition de résolution contienten outre vingt demandes au gouvernement fédéral belge, notamment de condamner la politique menée à l'égard des Ouïghours, le travail forcé ou les stérilisations forcées dont cette population fait l'objet, de plaider auprès des instances européennes pour un élargissement des sanctions à l'égard de la Chine si la répression des Ouïghours ne cessait pas ou encore de dénoncer les traités d'extradition bilatéraux avec la Chine si la situation devait s'aggraver.De même, il ne lui est toutefois pas demandé de lui aussi reconnaître le "risque sérieux de génocide", ce qui s'apparente à une autre touche de prudence.