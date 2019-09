Le nouveau Pont des Trous à Tournai est attendu pour 2021

Avant de quitter Namur pour rejoindre sa commune de Dour dont il est bourgmestre, le désormais ex-ministre wallon Carlo Di Antonio (CdH) a présenté vendredi le projet de reconstruction du Pont des Trous à Tournai. En août, les trois arches centrales de l'édifice médiéval tournaisien qui enjambe l'Escaut ont été déconstruites. Le but est de le reconstruire à l'identique, avec les pierres récupérées, et d'élargir l'arche centrale afin de permettre aux péniches de plus de 2.000 tonnes de traverser Tournai.

© Belga