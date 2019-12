Le nombre de sans-abri a plus que doublé en dix ans à Bruxelles

Entre 2008 et 2018, le nombre de sans-abri recensés à Bruxelles est passé de 1.800 à plus de 4.180. Pour prévenir ces situations, venir en aide aux sans-logis et les réintégrer dans un logement, la Région dispose de... sept pouvoirs subsidiants, fédéral, communautaires et régional. Et on ne parle pas des communes. La Cour des comptes dénonce les conséquences d'une telle dispersion.

. © Belga