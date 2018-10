Le gouvernement Michel entame avec mollesse ses derniers mois

Le gouvernement Michel entre dans sa dernière année. Et selon le Premier ministre Charles Michel, le gouvernement compte bien au cours de ses sept derniers mois de règne encore s'atteler à plusieurs grands chantiers. L'accord sur l'emploi et le pacte d'investissement doivent être peaufinés, la question des migrations continue de se poser, la stratégie énergétique et les investissements dans la défense méritent d'être clarifiés, et la réforme des pensions n'est pas bouclée.

...