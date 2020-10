Le directeur de la communication du Centre de crise devient le porte-parole du ministre de la Mobilité

Benoît Ramacker, qui s'est fait connaître comme directeur de la communication du Centre de crise national dans le cadre de la pandémie de Covid-19, et dans celui des attentats terroristes de 2016, sera à partir de lundi, le directeur de la communication et porte-parole francophone du Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo).

Benoit Ramacker, le porte-parole du centre de crise.