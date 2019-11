Les politiques doivent user de l'un des derniers pouvoirs qu'ils détiennent : celui de refuser de s'allier avec qui que soit coûte que coûte.

Bart De Wever et son état-major n'ont rien inventé en vomissant les socialistes, wallons dans leur chef. Bien avant leurs saillies, et bien loin des tranchées idéologiques belgo-belges, Ayn Rand, entre autres, dénonçait ce qu'elle considérait comme les ravages causés par " l'Etat- providence ". Par la solidarité entre individus, classes sociales et territoires. En 1957, dans La Grève (Atlas Shrugged), son roman majeur, l'écrivaine russe naturalisée américaine imaginait une cohorte d'entrepreneurs géniaux refusant que leurs innovations servent à tout le monde et réclamant d'en être les uniques bénéficiaires. Ces patrons-là s'estimaient prisonniers, esclaves même, d...