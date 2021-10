Depuis ce vendredi 15 octobre, l'utilisation du Covid Safe Ticket est élargie dans la Région bruxelloise. Dois-je le présenter pour un rendez-vous médical à l'hôpital ? On fait le point.

L'utilisation du Covid Safe Ticket ne s'applique qu'aux visiteurs/clients des secteurs et événements concernés et non aux personnes qui ont une relation de travail avec le gestionnaire de l'établissement ou de l'événement.

Au sein de l'hôpital, cela concerne uniquement le visiteur d'un patient hospitalisé. Tous les hôpitaux en région bruxelloise sont concernés, tant les hôpitaux universitaires que généraux, spécialisés ou psychiatriques. Quelques exceptions sont faites pour les visiteurs de patients en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant certaines pathologies (sur base d'une appréciation du médecin responsable à l'hôpital) et la personne qui accompagne une personne vulnérable, fragile ou malade, le temps des soins.

Et en maisons de repos et de soins ? Dès l'âge de 12 ans, toute personne extérieure doit présenter son Covid Safe Ticket avant de pouvoir rentrer dans l'institution. Cela comprend les personnes qui n'y sont pas employées ou qui n'y sont pas résidentes. Certaines exceptions sont toutefois possibles : les visiteurs et visiteuses de résidents en fin de vie, les professionnels de santé externes (le médecin traitant d'un résident, par ex.) ou encore les policiers, ambulanciers et pompiers qui devraient éventuellement intervenir dans l'établissement.

L'utilisation du Covid Safe Ticket ne s'applique qu'aux visiteurs/clients des secteurs et événements concernés et non aux personnes qui ont une relation de travail avec le gestionnaire de l'établissement ou de l'événement.Au sein de l'hôpital, cela concerne uniquement le visiteur d'un patient hospitalisé. Tous les hôpitaux en région bruxelloise sont concernés, tant les hôpitaux universitaires que généraux, spécialisés ou psychiatriques. Quelques exceptions sont faites pour les visiteurs de patients en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant certaines pathologies (sur base d'une appréciation du médecin responsable à l'hôpital) et la personne qui accompagne une personne vulnérable, fragile ou malade, le temps des soins.Et en maisons de repos et de soins ? Dès l'âge de 12 ans, toute personne extérieure doit présenter son Covid Safe Ticket avant de pouvoir rentrer dans l'institution. Cela comprend les personnes qui n'y sont pas employées ou qui n'y sont pas résidentes. Certaines exceptions sont toutefois possibles : les visiteurs et visiteuses de résidents en fin de vie, les professionnels de santé externes (le médecin traitant d'un résident, par ex.) ou encore les policiers, ambulanciers et pompiers qui devraient éventuellement intervenir dans l'établissement.