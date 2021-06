Le corps du soldat Jürgen Conings, porté disparu depuis plusieurs semaines, a bien été retrouvé dans le Dilserbos, a appris dimanche l'agence Belga de bonne source, confirmant une information du journal Het Belang van Limburg et la chaîne de télévision régionale limbourgeoise TV Limburg.

Le bourgmestre de Maaseik Johan Tollenaere (Open Vld) aurait remarqué une forte odeur de cadavre en décomposition durant une randonnée en VTT et transmis les coordonnées aux autorités.

Le parquet fédéral indique dans un communiqué que le corps sans vie d'un individu de sexe masculin a été retrouvé dimanche par des promeneurs dans les bois de la commune de Dilsen-Stockem.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait bien de Jürgen Conings, disparu depuis le 17 mai 2021.

"La cause de la mort est probablement, selon les premières constatations, imputable à un suicide par arme à feu, mais cette cause devra être établie avec certitude lors d'une expertise médico-légale à venir", précise le parquet fédéral.

Aucune autre information ne sera communiquée pour l'instant. "Il est demandé aux médias de respecter l'intimité de la famille du disparu. Un nouveau point sur la situation pourra être fait en fin de journée en collaboration avec le centre de crise", ponctue le parquet.

Le gouverneur de la province de Limbourg confirme

Le corps de Jürgen Conings a été retrouvé près du Dilserbos à Dilsen-Stokkem. Il ne s'agit donc pas de la zone où ont été effectuées les premières recherches, pendant une semaine, juste après la disparition du militaire en cavale, a indiqué le gouverneur de la province de Limbourg, Jos Lantmeeters.

Des cyclistes interpellés par une "odeur" ont alerté la police, qui elle a trouvé sur place des restes humains. C'est une "triste histoire", indique encore le gouverneur qui adresse ses pensées à la famille.

Âgé de 46 ans, Jürgen Conings avait été vu la dernière fois à son domicile le 17 mai. Le lendemain, il est apparu qu'il avait laissé une lettre d'adieu préoccupante, dans laquelle il proférait des menaces, et qu'il avait emporté des armes lourdes. Une chasse à l'homme a alors été lancée. Un juge d'instruction a été saisi pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et infractions à la législation sur les armes dans un contexte terroriste.

